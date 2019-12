Boluda (AVE) espera govern "encara que no siga fort" i avisa que "a Espanya hi ha 17 'catalunyes'"

Així ho ha advertit en el menjar de Nadal de la patronal valenciana, comparant Catalunya amb la separació de l'antiga Iugoslàvia. "O estem tots junts o açò va a ser un desastre", ha alertat, perquè "no és solament que s'independitze Catalunya, darrere d'això hi ha 17 més, amb el mateix dret una vegada s'alce la veda".

Preguntat pel pacte de govern PSOE-Unides Podem i sobre el possible suport d'ERC, Boluda ha descartat que hi haja preocupació entre els empresaris valencians, perquè "les empreses tenen vida pròpia" i, al seu juí, "l'única cosa important i l'única por és la política fiscal".

Ha rebutjat així la postura del president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), sobre l'existència de 'dúmping' fiscal en altres comunitats com Madrid, encara que ha remarcat que sí està d'acord amb ell "en moltes coses". "Ací ningú fa 'dúmping', posa't al nivell d'ells", ha resolt, i ha reiterat que veu com una "barbaritat" tant l'impost de successions com el de patrimoni.

En el cas de la Comunitat Valenciana, l'empresari ha sostingut que "de moment ha influït poc que hi haja govern o no" i ha lamentat que és un moment "complicat" per a les empreses estrangeres que volen invertir, en generar "inseguretat més fiscal que jurídica".

"HI HA COSES MÉS IMPORTANTS QUE EL FINANÇAMENT"

Sobre finançament autonòmic i si espera un nou model abans del 2023, ha defès que actualment "hi ha coses més importants i urgents que ficar-se en aquesta piscina" per al nou govern. "En tres o quatre anys no se'n van a ficar; crec, tant de bo m'equivoque", ha asseverat.

D'altra banda, el titular de la patronal valenciana ha qualificat de "fluida i fraternal" la relació de l'organització empresarial amb Foment del Treball Nacional, la principal de Catalunya.