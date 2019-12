Boluda (AVE) rebutja el debat amb l'ampliació del port: "València podria ser 'cap i casal' del Mediterrani"

"València podria ser el 'cap i casal' de tot el Mediterrani", ha reivindicat en el menjar de Nadal d'AVE, preguntat per la continuïtat del projecte de l'Autoritat Portuària de València (APV) davant les postures del Govern, la Generalitat i l'Ajuntament de València, i la nova terminal preadjudicada a la multinacional MSC.

Boluda ha posat l'accent que l'ampliació està "acabada des del 2012" i que el que falta és "el farciment de terra d'una terminal, ni més ni menys", defenent que la seua ubicació no importa sempre que estiga dins del recinte portuari. "La resta són hòsties a mitjanit", ha resolt.

També ha assegurat que "no hi ha cap canvi" en aquest projecte redactat l'any 2007, per la qual cosa ha rebutjat la necessitat d'una nova Declaració d'Impacte Mediambiental (DIA). "Tot el que vullguen inventar és polític. Com si volen tancar-ho. És que els importa l'impacte ambiental? Si ni se'l van a llegir, solament volen seguir huit anys i eixir com a triomfadors", ha emfatitzat, i ha titlat "de vergonya" els informes de l'Ajuntament.