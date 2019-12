Un jutjat de Sueca cita com a investigats Baldoví, Tamarit i dos funcionaris per prevaricació urbanística

Aquesta citació es produeix després que la Secció Segona de l'Audiència Provincial de València estimara un recurs dels denunciants del cas i ordenara al jutjat instructor reobrir la causa que havia arxivat. Tant la Fiscalia com l'Ajuntament de Sueca van presentar recursos impugnant el recurs i sol·licitant que es confirmara el sobreseïment, però la Sala va decidir la reobertura del cas i ara el magistrat instructor ha cursat aquestes quatre citacions.

En concret, la denúncia que va originar aquesta causa sostenia que s'haurien produït l'any 2007 unes irregularitats administratives davant una construcció sense llicència.

La interlocutòria de la Secció Segona, del passat 24 de juliol, apuntava que "els fets relatats, tal com s'exposen en la denúncia i apareixen corroborats en l'expedient aportat, podrien tindre indiciàriament i de forma provisional els caràcters propis d'un delicte de prevaricació i si escau una desobediència, per inactivitat davant infraccions administratives comeses per particulars, respecte de les quals s'haurien dictat ordes de paralització i demolició que mai van ser executades a pesar que el denunciant va instar en tot moment la seua execució i sense que conste el motiu d'açò".

Per aquesta raó, considerava el tribunal que "resulta obligada la investigació penal per a determinar el motiu pel qual les persones responsables d'açò no van complir amb la legalitat administrativa aplicable".

Ara, tal com ha avançat el diari Las Provincias, el jutjat ha citat els exalcaldes Baldoví i Tamarit, a més de dos funcionaris. En concret, la citació ja ha sigut cursada per al pròxim 22 de gener.

Es dona la circumstància que Joan Baldoví, com a diputat nacional, compta amb la condició d'aforat, per la qual cosa en cas que es concretaren els indicis delictius l'òrgan encarregat de jutjar-li seria el Tribunal Suprem (TS). No obstant açò, el jutge de Sueca s'ha basat en la jurisprudència existent de l'Alt Tribunal per a tractar de recaptar indicis sòlids d'un possible delicte abans de remetre un escrit raonat al TS perquè assumisca la causa, segons han explicat fonts judicials.

Donada aquesta especial circumstància en el cas de Baldoví, el parlamentari de Compromís pot optar per assistir a la seua citació i comparéixer de forma presencial davant el jutge o presentar els seus arguments per escrit.

BALDOVÍ: "NO HI HA CAP 'PILOTADA'"

Joan Baldoví, en declaracions a Europa Press, s'ha referit a aquesta interlocutòria del Jutjat d'Instrucció 2 de Sueca per a assegurar que "no és corrupció ni prevaricació". "El PP parla de corrupció, no hi ha corrupció ni hi ha cap 'pilotada'", ha insistit en aquest sentit.

El diputat de Compromís ha explicat que aquesta causa té el seu origen en una infracció comesa per un veí de Sueca quan ell encara no era alcalde del municipi. Ha defès que ell únicament va seguir l'expedient i va procedir a imposar una multa de 44.000 euros al propietari de l'immoble que va originar la disputa i que es va acabar pagant. A més, ha indicat que, per consell dels tècnics de l'Ajuntament, van decidir no acudir a la via penal.

En tot cas, ha destacat que no coneix al denunciant ni a la persona que va cometre la infracció: "No he beneficiat cap familiar, cap persona del partit, ni cap persona pròxima a mi. Tinc la consciència absolutament tranquil·la, vaig actuar en benefici del meu poble".

També ha posat en relleu que l'immoble "no es va derrocar tampoc amb altres cinc alcaldes" i ha insistit: "No és un cas de corrupció, en tot cas seria una mala praxi administrativa". Finalment, ha afirmat que acudirà a la seua citació judicial "amb la cara ben alta", perquè no té "res a amagar".

EL PP ESPERA QUE OLTRA DEMANE LA SEUA DIMISSIÓ

Després de conéixer aquesta decisió d'aquest jutjat de Sueca, la diputada nacional del PP per la província de València, Belén Hoyo, ha afirmat que Baldoví "ha de donar explicacions" en estar investigat en un cas de presumpta corrupció urbanística" i espera que la coportaveu de la formació, Mónica Oltra, "isca amb la mateixa vehemència que exigia en altres casos a demanar la dimissió de Baldoví".

En un comunicat, Hoyo ha recordat que el diputat de Compromís "sempre donava lliçons de moralitat i ètica i ara calla sobre la seua citació judicial". Ha criticat també "la doble vara de mesurar que té Baldoví quant als casos de corrupció: mentre parla dels altres no té objeccions a pactar amb el PSOE dels ERO o compartir grup parlamentari amb el partit de Puigdemont".

Així, ha demanat que Baldoví "tinga valentia i s'aplique a si mateix el codi ètic que reclama a la resta de partits i done exemple sense buscar excuses com la qual estan posant altres companys seus en Compromís, com els qui governen en l'Ajuntament de València, on s'han sostret 4 milions d'euros de tots els valencians i encara no ha dimitit ningú".