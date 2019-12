PSOE insta a la Junta a que resuelva la convocatoria para dotación y modernización de espacios productivos

En concreto, la provincia de Jaén va a recibir 2,3 millones de euros, con financiación entre Junta y Diputación al 80 por ciento y 20 por ciento, respectivamente.

La portavoz del grupo socialista en la Diputación de Jaén, Pilar Parra, ha explicado en un comunicado que la resolución de la convocatoria para participar en ese programa se publicó el 9 de octubre de 2018, y que la Diputación de Jaén ya remitió con fecha 27 de diciembre de 2018 la propuesta y listado de municipios a los que afectaría dicha resolución. Son 26 municipios de la provincia los que pueden beneficiarse de esta inversión.

Sin embargo, a fecha de hoy y según el PSOE, las únicas noticias procedentes de la Junta de Andalucía son contactos telefónicos en los que se asegura que "están en ello" y que "saldrá en breve".

Parra ha advertido que esta iniciativa corresponde al Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía en el marco comunitario 2014-2020, de modo que cuenta con unos plazos muy concretos y limitados de los proyectos y la justificación de las inversiones ante la Junta, posteriormente al Ministerio y finalmente a la UE.

Por este motivo, ha señalado que es "urgente" que la Consejería de Economía resuelva ya esta convocatoria, puesto que los ayuntamientos beneficiarios "necesitan estos proyectos" y "vemos con inquietud cómo el tiempo corre, los plazos se van agotando y la Junta no mueve un dedo".

La portavoz socialista ha recordado que en 2015 la Diputación y la Consejería de Economía de la Junta llevaron a cabo una inversión de 3,9 millones de euros en 42 municipios de la provincia a través del Plan Extraordinario de Cooperación para la Dotación y Modernización de Espacios Productivos.

Esa inversión permitió ejecutar 71 proyectos de mejora de eficiencia energética, sostenibilidad en los recursos hídricos, seguridad de las empresas y mejora de los accesos, entre otras cuestiones. Todo ello contribuyó "a mejorar la competitividad de estos polígonos o espacios industriales" situados en municipios menores de 20.000 habitantes.

Tras ejecutarse ese programa, la Junta felicitó a la Diputación por haber ejecutado lo planificado en tiempo y forma, "muy por encima de lo realizado por otras administraciones", y se mostró favorable a llevar a cabo otra fase que diera cabida a los municipios que no entraron en esa convocatoria. "Desde octubre del año pasado tenemos esa convocatoria publicada pero, desgraciadamente, el gobierno de PP y Ciudadanos no han avanzado ni un milímetro en estos once meses que llevan al frente de la Junta", ha lamentado Parra.