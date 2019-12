La Comunitat Valenciana va registrar un dèficit de 1.345 milions, l'1,17% del PIB, fins a l'octubre

Un any abans la Comunitat Valenciana registrava un dèficit de 458 milions, el 0,41% del PIB, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri d'Hisenda.

En el seu conjunt, les comunitats autònomes van registrar un dèficit del 4.428 milions d'euros en els deu primers mesos de l'any, el 0,35% del PIB, davant del superàvit de 1.632 milions de l'any passat, quan va suposar el 0,14% del PIB.

De fet, enguany només quatre comunitats autònomes van presentar superàvit fins a l'octubre: Canàries (+0,87%), Navarra (+1,16%), La Rioja (+0,02%) i País Basc (+0,9%). La resta van registrar dèficits: Andalusia (dèficit del 0,39% del PIB), Aragó (0,79%), Astúries (0,14%), Balears (0,12%), Cantàbria (0,73%), Castella-la Manxa (-1,42%), Castella i Lleó (-0,88%), Catalunya (0,28%), Extremadura (1,24%), Galícia (0,54%), Comunitat de Madrid (0,18%), Múrcia (1,29%) i Comunitat Valenciana (1,17%).

Segons Hisenda, el dèficit de l'Estat es va reduir un 6,2% en els onze primers mesos de l'any, fins als 10.987 milions d'euros, la qual cosa suposa el 0,88% del PIB, davant del 0,97% del mateix període de l'any passat, si bé el dèficit del conjunt d'administracions públiques, excloent les corporacions locals, va pujar un 35% entre el gener i l'octubre, fins als 17.577 milions d'euros, l'1,41% del PIB.

El dèficit del conjunt de les administracions públiques, incloent l'Administració local, va créixer un 26% fins a setembre i es va situar en 18.386 milions d'euros, equivalent a l'1,47% del PIB, davant de l'1,21% del PIB del mateix període de l'any passat.

En els tres primers trimestres els ingressos van créixer un 2% i les despeses un 4,3%, si bé Hisenda matisa que cal tindre en compte que les dades s'han vist afectades per la no aprovació dels Pressupostos del 2019, i que no s'inclou encara l'impacte de la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, corresponents a l'any 2017.

D'aquesta forma, el dèficit públic es va situar en l'1,47% del PIB fins a setembre, després de conéixer-se el saldo de les corporacions locals, el superàvit de les quals va disminuir un 30,6%, fins als 2.541 milions, equivalents al 0,2% del PIB.

En tot cas, fins a l'octubre, el dèficit del conjunt de les administracions públiques, excloent les corporacions locals, ha pujat un 35%, quedant en 17.577 milions, l'1,41% del PIB, superior a l'1,08% del PIB del mateix període de l'any passat. Açò sí, se situa per sota de l'objectiu del 2% marcat per al conjunt de l'exercici.

Els Fons de la Seguretat Social van registrar un dèficit del 0,47% del PIB, un 0,3% inferior al registrat en el mateix període de l'exercici anterior, i el sistema de Seguretat Social un desajustament de 7.346 milions (0,59% del PIB), la qual cosa suposa una reducció interanual del 2,2%.