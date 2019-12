Decreten presó provisional per a la detinguda per la mort d'una altra dona en un incendi a Alacant

20M EP

El jutjat d'Instrucció número 9 d'Alacant ha decretat presó provisional i sense fiança, per assassinat, per a la dona detinguda dissabte passat per la mort d'una altra en el parc del Tossal en la zona del Rico Pérez en el transcurs d'un incendi. La detinguda ha passat aquest dilluns a disposició judicial.