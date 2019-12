Convocan un concurso de ideas para dar nuevos usos urbanos a la fachada marítima del Puerto de Cartagena

El objetivo es convertir los espacios portuarios en una gran Plaza Mayor de Cartagena con nuevos usos urbanos, donde cartageneros y turistas puedan disfrutar, según Muñoz.

La alcaldesa ha valorado positivamente este proyecto y ha destacado que "la integración de los espacios portuarios será muy beneficiosa para el municipio y se potenciará la movilidad y la accesibilidad con las nuevas obras, que serán desarrolladas teniendo en cuenta las propuestas e ideas de los ciudadanos".

Asimismo, ha señalado que el entendimiento entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento "es absoluto, ya que a ambos les mueve el objetivo de potenciar el desarrollo de Cartagena".

Actualmente, se están acometiendo obras en el frente marítimo de Alfonso XII con el objetivo de recuperar esta zona como espacio para el disfrute del ciudadano, convirtiéndolo en un referente cultural y de ocio.

La actuación, con un presupuesto de más de 2 millones de euros, contempla el cambio de mobiliario urbano, la jardinería y la sustitución de farolas para homogeneizarlas, ya que actualmente existen 16 tipos diferentes.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha recordado la inversión de los últimos años en la ciudad en distintas actuaciones como la adecuación del entorno urbano de Santa Lucia, desde la Plaza de la Isla a la glorieta hasta Curra, con el objetivo de "mejorar la seguridad en la circulación por este vial, y la integración del mismo en la trama urbana, dotando a esta zona de un carácter más urbano y menos portuario, embelleciendo la entrada a la ciudad". Este espacio se ha convertido en un referente para el paseo y el deporte.

Otro de los temas abordados durante la reunión es la compra de terrenos donde se ubican el Deposito Franco y el Centro de Transportes para su posterior traslado a la ZAL de Los Camachos.

La Autoridad Portuaria tiene disponibles los 2,5 millones de euros para realizar la operación y el Ayuntamiento ya ha aceptado trasladar el derecho establecido en el convenio sobre los terrenos a los nuevos.

Así, la Autoridad Portuaria no procederá a la ocupación de los actuales terrenos de Santa Lucía de la Ciudad del transporte y Depósito Franco hasta que no se lleve a cabo la construcción y puesta en servicio de las nuevas instalaciones de la ZAL de Los Camachos y, por tanto, se podrá continuar con la actividad en Santa Lucía hasta que no sea efectivo el traslado.