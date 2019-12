Los verdaderos motivos de la ruptura de Makoke y Tony Spina

Muchas versiones y una sola verdad: Makoke y Toy Spina ya no están juntos, después de haber cortado casi un año después de empezar a salir. Lo anunció ella en Viva la vida y le puso fecha, con lágrimas en los ojos, a cuando se dijeron adiós: el pasado 2 de diciembre.

"La semana pasada no estábamos juntos pero no habíamos hablado de hacerlo público. No sabía que me lo ibais a sacar", dijo la exazafata del Telecupón, que además quiso incidir en que había sido ella quien cortó.

"Intentamos retomarlo y luego fue él quien dijo que no podíamos seguir así. Rompimos el 2 de diciembre, nos hemos estado viendo. Hablamos casi todos los días", relató Makoke, que confirmaba así la primicia de Rafa Mora.

Porque el colaborador había hablado pocos días antes, el 18 de diciembre, en el plató de Sálvame, sobre la relación entre la ex de Kiko Matamoros y el italiano, y aireó que estaban pasando por una fuerte crisis, explicando y comentando los motivos de la ruptura.

Según Mora, Tony Spina se había reunido con la dirección de GH VIP Italia para participar en su próxima edición. "Dejó muy claro que no estaba pasando una buena situación con su pareja y que le apetecía vivir la experiencia", afirmó el tertuliano sobre lo que había habado Spina con la organización del reality.

Nadie apostaba nada por ellos cuando salieron de Gran Hermano VIP, sin embargo Makoke y Tony Spina, han estado juntos casi un año. Este 29 de diciembre celebrarían su primer aniversario. Algo que no va a poder ser así y es que su historia de amor ha llegado a su fin.

Y entonces llegó Suso, que se encontraba con Makoke en Viva la vida, para confirmar las palabras de Mora. "Tony hizo hace un par de semanas el casting de GH VIP en Italia y dijo en el casting que estaba soltero y que le daba igual enamorarse o encontrar una persona dentro. Y esto lo prometo porque hay un amigo mío que va a participar en el reality", afirmó Suso dando a conocer su fuente de información.

Makoke no negó que aquel acercamiento se produjese, pero de aquello hace ahora mucho tiempo. "Se pusieron en contacto con él... pero en el mes de marzo. Le hicieron una oferta y él la declino. Me creo más a Tony que a Suso", zanjó rápido el tema.

Lo que no pudo cortar fue el río de lágrimas cuando tuvo que responderle al paparazzi Diego Arrabal una de las preguntas más dolorosas para alguien que acaba de sufrir una ruptura. "¿La relación se ha roto porque ha habido terceras personas por parte tuya?", le dijo el fotógrafo a la colaboradora que respondió con un contundente "No ha habido terceras personas".

Ella reafirmó que ama a Tony Spina como está segura de que ocurre al contrario, pero ahora necesita estar sola. "Si yo hubiera tenido 25 años, él hubiera sido el padre de mis hijos. El problema es que yo cargo con una mochila. Hace 26 años que tuve a mi hijo y siempre he tenido responsabilidades. Es una pena", reiteró.

Para dar un motivo final, lo achaca a la rutinaria que se había vuelto desde que regresasen de aquel viaje en el que se lo pasaron en grande. "He querido ser honesta conmigo misma. Cuando volvimos de Maldivas tuvimos una rutina que no me apetecía", señaló.