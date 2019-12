Una startup valenciana llança la primera xarxa social per a estudiants d'oposicions

Segons assenyala la CEO de GoKoan i experta en psicologia de l'aprenentatge, Clara Torrijos, la iniciativa, "a més d'esmortir el sentiment de solitud, també fomenta un procés d'aprenentatge d'orde superior que no es pot aconseguir fent només tests".

"Amb aquesta comunitat, es pretén incentivar que els estudiants resolguen dubtes de la resta de companys; ja que açò ajuda en el seu propi procés d'aprenentatge. D'una banda, fa més conscient l'alumne de quals són els seus punts forts i febles davant un contingut; però a més davant determinades consultes els alumnes han d'engegar el procés de record a nivell cognitiu; molt més profund que un mer reconeixement (trobar la resposta correcta davant quatre alternatives de resposta)", afig la portaveu de la startup en un comunicat.

L'objectiu d'aquesta xarxa social és facilitar l'aprenentatge als estudiants, d'una forma "amena i interactiva, trencant amb la solitud". En aquest espai, l'usuari trobarà totes les novetats i informació útil sobre el temari que prepara, els estudiants i les etiquetes que segueix o els dubtes d'altres estudiants que podrà respondre o proposar noves.

APRENENTATGE COL·LABORATIU

Tot açò, apunten, organitzat com un mur de Twitter. Per açò, els preparadors i els mateixos usuaris de GoKoan seran els qui responguen tots els dubtes que es plantegen en la plataforma, fomentant el debat i l'aprenentatge col·laboratiu. Però sempre validat i moderat per preparadors experts en la matèria.

El funcionament és similar al de qualsevol altra xarxa social, on l'usuari pot seguir altres estudiants i veure qui ha començat a seguir-li. Donar i rebre 'likes' a altres publicacions o comentaris, accedir a les publicacions de les persones que segueix, respondre i veure les respostes als seus dubtes i fins i tot participar quan algú li nomena perquè intervinga en algun dubte. Solament és necessari formar part de