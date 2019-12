Los museos y centros de exposición municipales de Barcelona reciben 4.824.376 visitantes en 2019

Los museos municipales de Barcelona han recibido un total de 4.824.376 visitantes en 2019, aproximadamente 200.000 personas más que el año anterior. Los centros más visitados han sido el Born Centre de Cultura i Memòria, con 1.170.255 visitantes, el Museu Picasso, con 1.091.027, y el Castell de Montjuïc, con 885.834 asistentes. Los sigue de cerca el Museu d'Historia de Barcelona (MUHBA), que ha sumado el 2019 hasta 862.606 personas, según datos del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) que ha dado a conocer este lunes. El centro de exposiciones La Virreina Centre de la Imatge ha incrementado el programa de exposiciones temporales y actividades ofreciendo actividad todo el año y la 'Nit dels Museus' reunió 170.000 participantes. También destaca el 'Barcelona Dibuixa', que se consolida como fiesta ciudadana alrededor del dibujo con sede en diferentes centros museísticos de la ciudad.

Exposiciones destacadas

Al Museo Picasso, 'Sabartés per Picasso per Sabartés' ha recibido 174.448 visitas y 'Picasso, la mirada del fotògraf' 183.781. En el Castell de Montjuïc ha destacado este año 'Cercant la llibertat: 1968-2018', con 104.164 visitas, y 'L'Art de la Guerra', con 130.792; del Museu del Diseny de Barcelona la exposición 'El boom de la publicitat. Reclams de llauna, cartró y rajola. 1890-1950' con 33.088 visitantes, y 'El millor diseny del any', con 31.011.

Del Museu de Ciències Naturals de Barcelona destaca la exposición 'Som Natura', con 62.223, y a la Virreina Centre de la Imatge ha tenido especial relevancia 'Augusto Sander. Fotografies de «Gent del sigle XX»'. En cuanto al MUHBA. Plaça del Rei, destacan 'Barcelona capital mediterrània' (78.480) y 'La conquesta del litoral, segles XX-XXI' (48.520).

El Museu del Disseny de Barcelona. ACN

Acontecimientos en progresión

El ICUB asegura que citas como la 'Nit dels Museus', que este año reunió 170.000 participantes, el 'Barcelona Dibuixa', con presencia de actividades a diferentes centros museísticos de la ciudad, o el iN MUSEU"consolidan los esfuerzos de años anteriores".

En este sentido, remarcan la progresión de acontecimientos como el iN MUSEU, que en su tercera edición descubrió espacios restringidos de 11 museos de Barcelona. Participaron 2.600 personas, organizadas en 170 grupos, que visitaron las reservas de colecciones, los talleres de restauración, y otros espacios de acceso restringido.

También se posa en valor las cinco Fàbriques de Creació y cinco museos que han presentado en el marco del Festival Greg 2019 sus propuestas de creación artística inspiradas en las colecciones de los museos y los espacios patrimoniales.

Son el Born Centre de Cultura i Memòria – Teatre Tantarantana, que han presentado 'Extremadamente rebeldes y peligrosas de paradiso 99'; el Museu de Ciències Naturals. Jardí Botànic – La Central del Circ con la propuesta 'Paisagem de passagem'; el Museu d'Història de Barcelona. Casa Verdaguer - Fabra i Coats con '10 Atlàntides'; el Castell de Montjuïc – El Graner con 'Nightingale'; y el Museu Etnològic i de Cultures del Món – La Caldera con 'La colección. Guinea ecuatorial 1948-1961'.

Además, al 2019 se ha culminado la primera edición del programa educativo 'Patrimonia'm Coleccions', que propone el desarrollo de proyectos educativos a partir de la relación y el trabajo conjunto durante todo el curso de un museo y un centro escolar. En cuanto al programa 'Apropa Cultura', los museos del Institut de Cultura de Barcelona han recibido 4.461 personas.

En referencia a las colecciones de los museos, en 2019 se han hecho 78 donaciones de conjuntos de objetos de variada composición, que incrementan las colecciones del Arxiu Fotogràfic, Museu del Disseny, Museu de la Música, Museu de Ciències Naturals, i Museu d'Història de Barcelona.