Nacho Abad bromea sobre el hombre que destroza su coche tras ser multado: "¡Quiere arrancar el volante, macho!"

El pasado viernes 20 de diciembre, la Policía Local de Valencia multó al dueño de un vehículo por aparcar en una zona prohibida. El propietario del vehículo reaccionó de manera agresiva y ante la vista de los agentes y vecinos se dispuso a destrozar su propio coche arrancando, incluso, algunas piezas.

El dueño del coche, al darse cuenta de la intervención de la Policía, pidió a los agentes que retiraran la sanción y al no conseguir su objetivo, reaccionó de manera violenta, por lo que los agentes de Policía Local le requirieron la documentación del automóvil. El coche no estaba a nombre de este individuo y no había pasado la ITV, lo que supuso una nueva sanción.

El enfado del hombre aumentó y empezó a golpear su propio coche hasta conseguir arrancar algunas piezas. El hermano del protagonista de los hechos empezó a increpar a los vecinos que estaban allí presentes con gritos e insultos, mientras su hermano destrozaba su propio vehículo.

Las imágenes del incidente se han hecho virales en redes sociales y ha llegado a las páginas de varios medios de comunicación. Este lunes, el programa de Espejo público ha mostrado el vídeo de la peculiar escena para que sus colaboradores pudieran comentar lo ocurrido.

Surrealista #Intervencion que tuvieron que vivir los compañeros de @policialocalvlc en #Valencia. Los individuos, por una simple actuación de tráfico, destrozan su propio vehículo, ante la mirada atónita de los presentes.#SeVeYNoSeCree#TontoMuyTontopic.twitter.com/5piSHQvoPp — CPU Policías Unidos (@CPU_Police) December 21, 2019

Los tertulianos han bromeado con la reacción de este individuo. "¡Quiere arrancar hasta el volante, macho!", ha bromeado Nacho Abad como respuesta a los comentarios de sus compañeros.