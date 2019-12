Los fans de Ester Expósito, como locos con el misterioso significado de su nuevo tatuaje

Ester Expósito ha querido cerrar 2019 por todo lo alto; y, la verdad, no es de extrañar. La joven actriz, que saltó a la fama de la mano de Élite en 2018, ha tenido un gran año profesional, y parte del éxito –al menos, en lo que a la popularidad se refiere– se lo debe a su altísima actividad en Instagram, red en la que acumula casi nueve millones de seguidores.

Consciente de ello, la actriz no duda en compartir con los usuarios su día a día para seguir creando comunidad y un batallón de fieles que no falten a ninguno de sus estrenos.

Así, para celebrar que se cierra etapa y que comienza una nueva, Expósito ha querido retransmitir en directo su peculiar –y permanente– forma de despedir el año: haciéndose un tatuaje. A través de stories ha ilustrado este proceso al que se sometía por primera vez hace pocas semanas y que no ha tardado en repetir ahora: sentada con el brazo extendido y dejando que Nacho Caja, tatuador madrileño, hiciese su trabajo. Eso sí, esta segunda vez ha optado por un tattoo críptico que no ha dejado indiferentes a ninguno de sus seguidores.

¿Qué significa el tatuaje de Ester Expósito?

‘593’. Estas son las tres cifras que la actriz ha escogido para tatuarse en la parte anterior del brazo, con un trazo fino y elegante que recuerda mucho al de la tipografía de la serie de Netflix que la ha catapultado a la fama internacional. No obstante, y a pesar de las semejanzas, Expósito no ha dado ninguna pista de lo que puede significar el tatuaje. Claro que, no nos puede quitar la idea de la cabeza de que está estrechamente relacionado con Carla –su personaje en Élite– y con lo que va a acontecer en la tercera temporada en el instituto de Las Encinas. Pero, tal y como anunció Netflix, habrá que esperar a 2020 para saber si estamos en lo cierto.