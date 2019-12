Puigdemont relata en su libro el 'no' al referéndum que le dio Rajoy en 2017

El expresident catalán Carles Puigdemont relata en su próximo libro, que prepara junto al director del diario El Punt Avui, Xevi Xirgo, sus experiencias personales y políticas de los últimos cuatro años, incluida una reunión secreta en 2017 con Mariano Rajoy, en la que le dijo 'no' a un referéndum.

Puigdemont reconstruye el encuentro, celebrado en la Moncloa el 11 de enero de 2017 y que trascendió semanas después, en un fragmento del libro -que aparecerá publicado en los próximos meses, de cara a Sant Jordi- avanzado por El Punt Avui.

Por parte de la Generalitat, aquella cita solo era conocida por la entonces consellera de la Presidencia, Neus Munté, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el expresident Artur Mas, además del director de la Oficina del President, Josep Rius, que acompañó a Puigdemont en su viaje, en coche, a Madrid.

Llegaron a mediodía, y Puigdemont y Rajoy comieron a solas, en el comedor principal de la Moncloa, donde, tras abordar de manera distendida diversos asuntos personales y de política internacional, pasaron a comentar la cuestión clave del referéndum que se había comprometido a impulsar en 2017 el presidente de la Generalitat.

"Del referéndum, sepas que no vamos ni a hablar. Ni a hablar. Y que lo vamos a impedir", avisó el presidente del Gobierno, según el relato de Puigdemont.

Rajoy le recordó que, por la consulta del 9N impulsada por Artur Mas, le interpusieron "dos querellas por dejación de funciones, por no haber hecho nada", y "esta vez no va a ocurrir", advirtió.

Según Puigdemont, a su interlocutor le "dolían" las querellas que en su día había promovido Vox, y le repitió que no iba a permitir un referéndum de autodeterminación en Cataluña: "No lo veo, el referéndum. No me lo creo".

Puigdemont preguntó "qué solución" planteaba el Estado ante el hecho de que "las relaciones entre Cataluña y España no funcionan", pero no recibió ninguna propuesta concreta.

Al no ponerse de acuerdo en ninguna vía de solución, acabaron descartando celebrar una reunión pública -tampoco se pusieron de acuerdo para que Puigdemont acudiera a la conferencia de presidentes autonómicos que se iba a celebrar al cabo de unos días- y dieron por terminada la reunión tras dos horas de conversación.