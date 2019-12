La reportera de TVE que celebró "un pellizco" del sorteo de Navidad aclara que no le tocó el Gordo y pide disculpas

La reportera de TVE Natalia Escudero fue una de las grandes protagonistas del domingo cuando fue a cubrir la alegría de los premiados en en sorteo de Navidad en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Sus palabras y la emoción del momento al asegurar que ella también tenía un décimo premiado hizo pensar a los espectadores que le había tocado el Gordo y más tarde tuvo que aclarar lo sucedido ante la lluvia de críticas por la confusión.

A través de su cuenta personal de Twitter, la reportera ha pedido perdón a los que ese hayan podido sentir engañados al afirmar en directo que le había tocado el Gordo de Navidad: "Es cierto que me ha invadido la emoción". Y es que acabó bañada en sidra junto al resto de premiados en el Bar Pepe, donde reiteró que ella tenía un décimo premiado.

"Los últimos meses están siendo difíciles para mí por motivos personales, y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado", ha explicado.

En un hilo de Twitter ha defendido que siempre ha trabajado con "rigor" y ha lamentado que su nombre se haya convertido en Trending Topic como "la periodista manipuladora y mentirosa de RTVE".

"Respeto a todos los profesionales que por audiencia "matan", roban testimonios, ficcionan noticias, pero Natalia Escudero jamás se ha prestado a ello. Y quede claro que jamás lo haré. Antes son las personas y su dolor que la audiencia", ha rematado antes de reiterar sus disculpas por la confusión generada.

Además, ha aclarado que cuando dijo "mañana no voy" se refería a que sus vacaciones navideñas comienzan este mismo lunes y disfrutará de ese "pellizco" que le ha tocado.