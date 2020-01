Cabalgatas de Reyes Magos por distritos en Madrid 2020: horarios y recorridos

Para que nadie se quede sin disfrutar de la visita de sus Majestades de Oriente a Madrid, desde el viernes 3 hasta el domingo 5 hay cabalgatas programadas por toda la ciudad.

Cabalgata de Chamartín. Viernes 3 enero



Horario: las 17:30h.

Recorrido: salida desde plaza del Perú, Príncipe de Vergara, Pradillo, Nieremberg, López de Hoyos y finaliza en la plaza de Prosperidad. Al finalizar el recorrido, también en la plaza de Prosperidad habrá chocolatada con roscón.

Cabalgata de San Blas-Canillejas. Viernes 3 enero

Horario: 17:30h.

Recorrido: San Román del Valle, Ajofrín, Av. Alberique, Av. Hellín, Pobladura del Valle, Arcos del Jalón, Julia Gª Boután, Av. de Niza, Paseo Ginebra, Suecia, Mª Sevilla Diago, Av. Canillejas a Vicálvaro, Aquiles, Lucano, Canal del Bósforo, San Mariano, Néctas, Valderrobres y Torre Arias.

Cabalgata de Montecarmelo a Barrio del Pilar. Viernes 3 enero



Horario: 17:30 horas.

Recorrido: Salida de la Avenida Monasterio de Silos número 24, Calle Monasterio de Samos, Calle Monasterio de Suso y Yuso, Avenida de Montecarmelo, Calle Afueras a Valverde, Calle Nuestra Señora de Valverde, Avenida Llano Castellano, Calle Marcos de Orueta, Calle San Modesto, Puente Virgen de Begoña, Calle Pedro Rico, Avenida Monforte de Lemos. Llegada Junta Municipal.

Cabalgata de Fuencarral-El Pardo. Viernes 3 y sábado 4 enero



Horario: 17:30h ambos días.

Recorrido 3 de enero: De Montecarmelo a Barrio del Pilar

Recorrido 4 de enero: Recorrido: Barrio de Las Tablas

Cabalgata de Usera, Sábado 4 enero



Horario: Salida desde San Fermín a las 17 h. y llegada a la Junta municipal (Av. Rafaela Ybarra, 41), sobre las 20:30 h.

Recorrido: Centro Cultural San Fermín (Av. San Fermín), Av. Andalucía, Av. Poblados, Eduardo Barreiros, Salvador Martínez, Av. Orcasur, Plaza del Pueblo, Av. Orcasur, Fernando Ortiz, Campotejar, Gran Avenida, Unidad, Av. Rafaela Ybarra, Beasain, Guetaria, Cestona, Av. Rafaela Ybarra, Cristo de la Victoria, Santuario, Almendrales, Marcelo Usera, Av. Rafaela Ybarra y llegada a la explanada de la Junta Municipal.

En la Explanada de la Junta

Actuaciones musicales acompañados de un/a presentador/a que realizará las labores de speaker, para entretener al público hasta la llegada de la comitiva.

Coro de góspel. 18:30 h.

Una actuación infantil, a las 19:35 horas.

Degustación de chocolate y Roscón de Reyes, a las 20:30 h. aprox.

Cabalgata de Carabanchel. Sábado 4 enero



Horario: 17:00 h

Recorrido: Salida desde la Avda de la Peseta, Avda. Carabanchel Alto, c/ Eugenia de Montijo, c/ Gral Ricardos hasta la Glorieta Marqués de Vadillo.

Cabalgata de Moratalaz. Sábado 4 enero



Horario: 17:30 h

Recorrido: calle Corregidor Diego de Valderrabano, Camino de los Vinateros, plaza del Corregidor Alonso de Tobar, avenida de Moratalaz, Plaza del Encuentro, calle Hacienda de Pavones, calle La Cañada, Camino de los Vinateros, avenida de Moratalaz, calle Pico de los Artilleros, Plaza del Corregidor Conde de Maceda y Taboada, calle Hacienda de Pavones y calle Fuente Carrantona.

Cabalgata de Ciudad Lineal. Sábado 4 enero



Horario: 18:00 h

Recorrido: Salida de Avenida Marqués de Corbera (junto al puente de la M-30)

Cabalgata de Moncloa-Aravaca. Sábado 4 enero



La víspera de la esperada cabalgata de los Reyes Magos que recorre el centro de Madrid el día 5 de enero, los Reyes Magos hacen un recorrido por las calles de Aravaca para llevar la magia de la Navidad a todos los rincones de nuestro Distrito. Tras el recorrido de las carrozas, los Reyes Magos dirigirán unas palabras a los asistentes desde la plaza Corona Boreal, donde tendrá lugar un espectáculo pirotécnico y un concierto de villancicos tradicionales, durante el cual se servirá una chocolatada a cargo de la Asociación de Comerciantes de Aravaca.

Horario: desde las 18:30h. hasta las 20:15 h.

Salida de la Cabalgata: A las 18:30 horas desde el Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche (por c/ de Húmera).

Recorrido: C.D.M. Alfredo Goyeneche - c/ de Húmera - c/ Las Rosas de Aravaca - c/ de la Golondrina - c/ Acamar - c/ Osa Mayor – Ctra. de Humera - Glorieta Cirilo Martín Martín – c/ de la Golondrina – Avda. de la Galaxia (nºs 3 a 17).

Otros espectáculos del día

Espectáculo musical infantil, 19:30 h.

Intervención de los Reyes Magos a los niños, 20:30 h.

Espectáculo pirotécnico, 20:45 h.

Visita de los niños y niñas a la carpa de los Reyes Magos y coro de villancicos tradicionales, de 21 a 22 h.

Chocolatada a cargo de la Asociación de Comerciantes de Aravaca

Cabalgata de Tetuán. Sábado 4 enero



Horario: Desde las 18 horas y hasta la llegada de Sus Majestades, espectáculo infantil en la fachada de la Junta Municipal (C/ Bravo Murillo 357)

Recorrido: Discurrirá por la calle Bravo Murillo (desde Gta. Cuatro Caminos a edificio de la Junta Municipal de Tetuán).

Cabalgata de Villa de Vallecas. Sábado 4 enero



Horario: 17:30 horas

Recorrido: comenzará en la calle de Villamayor de Santiago, girando por la avenida de la Gavia hasta la glorieta donde comienza la calle de Real de Arganda, hasta la confluencia con el paseo Federico García Lorca, siguiendo por el mismo hasta finalizar el recorrido frente al edificio de educación infantil del CEIP Honduras, donde cada menor podrá entregar su cartas a los Reyes Magos.

Cabalgata de Las Tablas. Sábado 4 enero



Horario: 17:30 horas

Recorrido: Salida del Espacio de Mayores de Las Tablas , Avenida Camino de Santiago, Calle San Juan de Ortega, Calle Sierra de Atapuerca, Paseo San Millán de la Cogolla, Avenida Camino de Santiago, Calle Viloria de la Rioja, Calle Grañón, Calle San Juan de Ortega finalizando en la confluencia con Avenida Camino de Santiago.

Punto de llegada: Zona reservada para diversidad funcional.

Cabalgata de Latina. Domingo 5 enero



Horario: 17:30 h

Recorrido: Plaza de la Puerta del Ángel - Alto de Extremadura - C/ Higueras - C/ Alhambra - C/ Duquesa de Parcent - C/ Camarena - C/ Ocaña, Intercambiador de Transportes de Aluche - Avda. Las Águilas - Final en Plaza Distrito Latina (Anexa al edificio de la Junta de Latina)

Cabalgata de Vicálvaro. Domingo 5 enero



Horario: 17:30 h

Recorrido: Salida CEIP Pedro Duque, Minerva, San Cipriano, Paseo de Artilleros, Calahorra, Camino Viejo de Vicálvaro, Pza. de Alosno, Avda. de la Democracia, Tren de Arganda, Bulevar de Indalecio Prieto y llegada al Centro Cultural Valdebernardo.

Cabalgata de Puente de Vallecas. Domingo 5 enero



Horario: 18:00 h

Recorrido: Salida del Jardín Campo de la Paloma - Calle Extremeños - Avenida de Palomeras - Avenida de Buenos Aires, Avenida de la Albufera (final en la sede de la Junta Municipal, avenida de la Albufera 42)

Cabalgata de Barajas. Domingo 5 enero



Horario: 18:00 h

Recorrido: Salida desde CC Gloria Fuertes, llegada hasta la plaza Mayor de Barajas a las 20 h. Espectáculos en la plaza desde las 18 h. y recepción de los Reyes Magos.

Recomendaciones para asistir a la cabalgata de Reyes

En la página turística oficial del Ayuntamiento de Madrid dan una serie de recomendaciones a tener en cuenta si acudimos, sobre todo con niños, a ver la cabalgata de Reyes. Entre otros consejos, nos advierten de utilizar el transporte público, acudir con antelación suficiente, llevar bebida y alimentos para los niños, evitar el uso de paraguas, ir bien documentado, no descuidar los objetos personales y mantener siempre el contacto visual sobre los menores, especialmente en el momento de coger caramelos.