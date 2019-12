Podemos Pollença dice que las declaraciones de algunos cargos de la formación sobre los 22.000 euros no les representan

Según han informado en un comunicado, las afirmaciones tampoco representan "la idea inicial de Podemos, que nació como canalización del Movimiento 15M".

El partido argumenta que "decir, con toda seguridad, que 22.000 euros anuales -añadidos a los sueldos base de 56.000 euros- 'no es una cantidad excesiva' o que 'sin este complemento tendría que dejar el cargo' supone una falta de respeto por las miles de personas que apenas llegan a cobrar 15.000 euros al año".

La formación dice además que "era obvio que la transacción 'in voce' a la enmienda de Més per Menorca efectuada el pasado 17 de diciembre no se aceptaría" y creen que se debían adoptar "medidas mucho más drásticas".

"Lo que quería Podemos, es indefendible", sentencian, a la vez que recuerdan que "muchos funcionarios que se desplazan entre islas tienen un complemento que oscila entre los 83 y los 95 euros mensuales".

Sin embargo, la formación cree que sí se tiene que complementar el desplazamiento en Baleares para desarrollar un cargo, siempre y cuando "se haya exprimido el territorio, la Universidad, las empresas del sector propios de las Islas para contar con Capital Humano de las Baleares". De no poder ser, apuestan por un complemento de 120 euros al mes sobre el "sueldo base de 56.000 euros".

Por último, dicen que ellos seguirán "defendiendo las siglas de Unidas Podemos", señalarán "a quienes no lo hacen de la manera correcta", además de esperar que la dirección estatal del partido analice el caso.