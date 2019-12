Cómo escoger el mejor vino para las cenas de Navidad

No hay un regalo más adecuado en estas fechas. El vino, ese zumo de la tierra que hoy se elabora en casi cualquier parte del mundo, siempre es bien recibido en una casa. Ya sea por los nombres cada vez más ocurrentes; las atractivas etiquetas; por esas maravillosas cajas de madera en las que viajan muchos de ellos en Navidades; por las posibilidades infinitas de colores (desde el rojo más vivo al blanco casi trasparente), o por su edad, que le aporta sus correspondientes matices, el vino siempre tiene un hueco destacado en las mesas.

20minutos ha contactado con cuatro mujeres que viven intensamente el mundo del vino diseñándolo, haciéndolo, comunicándolo o vendiéndolo. Sus visiones, desde la enología, la comunicación y la sumillería, pueden ayudarnos a comprender el efecto irresistible que despiertan y, sobre todo, a no fallar en nuestras elecciones de compra estas Navidades.

Montse Alonso: "Lo mejor de abrir una botella son las personas con quienes vas a compartirla"



La sumiller, enóloga y máster en dirección de marketing Montse Alonso (Madrid, 1977), que tiene una amplia trayectoria en bodegas y más de diez años de experiencia como socia directora en Mahala Comunicación, nos confirma la variedad de la que más se ha hablado este año: "La garnacha ha sido y seguirá siendo tendencia, gracias a la enorme diversidad de vinos que se elaboran con ella. Los hay para todos los gustos: desde Priorat a Gredos, pasando por Rioja, Castilla y León o La Mancha. Lo mejor es que aún quedan muchas garnachas excelentes por descubrir".

Tintos de menos a más - Barato: Microscopi, Alemany.

- Medio: Corimbo, Bodegas Roda, Ribera del Duero (20 euros)

- Caro: La Faraona, Ricardo Pérez Palacios y Álvaro Palacios, Bierzo (1.000 euros)



Le preguntamos por vinos que le traen recuerdos imborrables y se queda con un blanco, concretamente el Plácet de Palacios Remondo. "Es una etiqueta a la que le tengo especial cariño porque fue en esa bodega donde hice mi primera vendimia. A finales de los años 90, Rafa fue el primero que se atrevió a elaborar viuras en tino de roble francés, nadie lo había intentado antes", cuenta Alonso, para quien "lo mejor de abrir una botella es con quién la vas a compartir".

Silvia García Guijarro: "Este año he observado el gran interés que despiertan los vinos del Marco de Jerez"



Titulada en Sumillería hace 13 años, Silvia García Guijarro (Segovia, 1982) ha profundizado en el mundo del sake, de las cervezas y en la zona de Jerez mientras trabajaba como sumiller, jefe de sala y responsable de eventos en restaurantes de reconocido prestigio (Grupo Kabuki o Mugaritz)."

De menos a más - Barato: Manzanilla La Gitana de Bodegas Hidalgo (5 euros)

- Medio: Champan George laval Cumieres premier Cru Brut Nature (65 euros)

- Caro: Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2014 Napa Valley (700 euros)



Para Silvia, "este año han arrasado los vinos del Marco de Jerez con la variedad palomino a la cabeza y los vinos griegos blancos de variedades como la assyrtico y roditis. También han llamado la atención zonas fronterizas con Italia como Eslovenia: Primoska con su variedad tinta Teran o Posavje, con sus vinos de mezcla Cvicek. Sin olvidarnos de los Borgoña, Burdeos, Rioja y los italianos Barolo, Barbaresco, Brunello de Montalcino y los Super Tuscan. Eso sí, siempre añadas anteriores al 2000".

"Para brindar escogería un Cava Gramona Celler Batller, hablamos de 120 meses de mimos y puro amor, que se traducen en complejidad, finura y elegancia. No puedo imaginar algo más maravilloso", dice.

Isabel Galindo: "Tengo predilección por añadas antiguas que impactan desde el primer sorbo"



Isabel Galindo (Madrid, 1972) es ingeniera agrónoma y máster en viticultura y enología UPM. Ha trabajado con vinos de Ribera del Duero, Chile y Castilla León y hace 17 años se incorporó a la bodega madrileña de Las Moradas de San Martín, ubicada a los pies de la sierra de Gredos.

Tintos de menos a más - Barato: Pittacum 2016, Bierzo (10 euros)

- Medio: Las Moradas Luces 2010, Madrid (28 euros)"

- Caro: Pingus 2016, Ribera de Duero (1.249 euros)



Si le pedimos que nos hable de un vino para regalar, no duda, "mis hijos de Las Moradas, ¿qué te respondería una madre si le hicieras escoger entre alguien de fuera o los de casa? Bromas aparte, es lo que siempre esperan que lleve, me encanta hablarles de todo lo que ha sucedido en la viña". Cree que este año han estado de moda variedades distintas: "He visto por todas partes garnachas, mencías, prieto picudos, godellos, albillos, bobal... Hay que dar a conocer todas estas joyitas y apostar por lo propio".

En el brindis elegiría "Recaredo, me gusta su forma tradicional de trabajar, su respeto y su forma de aplicar la ecología en todos sus procesos. Tengo predilección por añadas antiguas en las que el equilibrio y la elegancia te impactan desde el primer sorbo".

Pilar de Haya: "En Navidad hay que animar la mesa con vinos fáciles y que inviten a conversar"



Ni cava ni champán. Pilar de Haya (Bilbao, 1970), responsable del departamento de eventos y empresas de Lavinia, propone brindar con el txakoli espumoso Izar-Leku de bodegas Artadi, "es sorprendente y emociona mucho, en Navidad hay que animar la mesa con vinos fáciles y que inviten a conversar".

Blancos, de menos a más - Barato: “Williams & Humbert Amontillado Muy Viejo, DO Jerez. (14,90 euros)

- Medio: Peñalba López de Finca Torremilanos (13 euros)

- Caro: Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Gran Reserva Especial 1986 (550 euros)



La palomino es la uva favorita de esta enamorada de la música y del vino, que fundó una banda de rock que toca en directo en bodegas desde hace tres años para dar rienda suelta a sus dos grandes pasiones. A la hora de escoger un blanco le tiran los amontillados porque "van con todo" y, si tiene que quedarse con un espumoso, se decanta por el champán "por su poder de envejecimiento, que no encuentro fácilmente en otros".

También tiene muy claro el vino que le haría ilusión que le regalaran: "Sin duda el Ganevat Les Vignes de Mon Père Domaine Jean-François Ganevat de Côtes du Jura. No lo he probado, pero alguien me ha contado que se le saltaron las lágrimas al catarlo".