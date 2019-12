Detingudes quatre persones per robatoris en botigues d'un centre comercial d'Elx

Segons ha informat aquest cos de seguretat en un comunicat, els agents estaven realitzant un control en el marc del Pla Comercie Segur a l'eixida d'aquest centre comercial quan van observar que els ocupants d'un vehicle es comportaven en veure'ls de manera alterada i nerviosa, al mateix temps que ocultaven alguna cosa sota els seients.

Després de donar l'alt al vehicle van poder descobrir què eren els objectes ocults sota els seients: alarmes de les quals s'utilitzen en les botigues de roba per a evitar el furt de les peces. En el maleter del cotxe a més hi havia una gran quantitat de roba de diferents establiments.

Els agents es van personar en les botigues i els encarregats els van poder corroborar que les peces acabaven de ser robades. En les gravacions de les càmeres de seguretat va quedar reflectida la forma d'actuar del grup.

El modus operandi era sempre el mateix: la dona i el més jove dels integrants del grup accedien al local i actuaven com a mare i fill. Agafaven peces que després ficaven en el provador, on desactivaven les alarmes, per a després traure-les de la botiga en una borsa que una vegada fora entregaven als altres dos components del grup.

D'aquesta forma van aconseguir obtindre un botí de quasi 1.000 euros en un parell d'hores. Els detinguts que residien fora de la localitat d'Elx, s'havien desplaçat fins a allí per a aquesta fi i, pel que sembla, tenien intenció d'acudir a altres localitats per a continuar amb les seues actuacions. El conductor del vehicle mancava de permís de conduir, per la qual cosa també li va ser imputat un delicte contra la seguretat del trànsit.

Totes la peces recuperades van ser entregades als seus legítims propietaris i els arrestats, de nacionalitat espanyola i marroquina, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Elx.