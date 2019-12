La Comunitat Valenciana arranca la setmana amb cel poc nuvolós, temperatures de fins a 20 graus i vent a Castelló

Es preveu, així, una jornada més tranquil·la que la del diumenge, quan les fortes ratxes de vent van arribar als 85 km/h a Vilafranca, 73 a Morella, 65 a Villena, 64 a Llíria i 58 a Alcoi, tal com ha informat el 112, que ha explicat que els consorcis provincials de bombers han informat d'una nit sense incidències a València i amb algunes localitzades a Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

De fet, segons el balanç realitzat per Emergències, entre les 20 i les 22 hores d'aquest diumenge es van atendre 5 casos pel vent en la via pública, 14 en immobles o edificacions i 28 en la xarxa viària. Algunes d'eixes incidències van ser la caiguda de plaques metàl·liques a Benicarló o la solsida d'una edificació a Aldaia sense ferits i una persona desallotjada.

Pel que fa al conjunt d'Espanya, segons Aemet el temps estable torna i es mantindrà fins a, almenys, el dilluns 30 de desembre. Aquesta situació anticiclònica vindrà acompanyada d'una pujada de temperatures, que registraran valors per damunt del normal per a aquesta època de l'any durant tota la setmana.

La predicció de l'agència per a les festes de Nadal d'aquest 2019, després de diversos dies d'intensa borrasca, apunta a una situació anticiclònica en tot el país, encara que continuarà el fort onatge en les costes de Galícia i Cantàbric, amb ones de mar combinada de 4 a 6 metres, disminuint a la vesprada.

De fet, per a aquest dilluns s'han decretat avisos grocs (risc) per fort onatge a Girona, la Corunya, Lugo, Pontevedra, Biscaia, Guipúscoa, Astúries, Cantàbria, Mallorca i Menorca. Quant al vent, hi ha avisos a Osca, Terol, Lleida, Tarragona i Castelló.

Només es preveuen algunes pluges a Galícia, que seran més probables en l'oest, i hi haurà predomini d'oratge estable en la resta del país, la qual cosa afavorirà la formació de boires en zones de l'interior.

El vent de component oest bufarà encara amb ratxes fortes en el litoral gallec i durant la matinada i al matí a Pirineus, en la desembocadura de l'Ebre i a Balears. I a Canàries s'espera temps estable amb vent fluix de l'est.

Així, també hi haurà avisos grocs per risc de vent en les províncies d'Osca, Terol, Albacete, Lleida, Tarragona, Castelló, Mallorca i Menorca.

El dimarts 24 continuarà la situació anticiclònica general, encara que en l'oest de Galícia s'esperen precipitacions febles durant la primera mitat del dia, si bé s'obriran clars a la vesprada. És possible que les pluges s'estenguen de forma feble i puntual a la resta de Galícia i a les muntanyes d'Astúries i de León.

En la resta de la Península i en tots dos arxipèlags, s'esperen cels poc nuvolosos o amb núvols de tipus alt que no deixaran precipitacions. També és probable la formació de boires matinals en les dos altiplans.

Quant a les temperatures, es preveu un augment general, amb valors superiors als habituals per a l'època de l'any. Els vents aquest dimarts seran fluixos en general, encara que en el litoral gallec pot ser ocasionalment fort al principi del dia.

Del dimecres 25 al divendres 27 de desembre es preveu que continue predominant l'oratge estable en tot el país, amb absència de precipitacions. Únicament són probables algunes pluges ocasionals en l'oest de Galícia.

Durant aquests dies, s'espera la formació de boires en zones de l'interior peninsular, que podrien ser persistents a la Meseta Nord. I les temperatures estaran, en general, clarament per damunt dels valors normals per a l'època de l'any, excepte en les zones on es formen boires persistents.

Finalment, del dissabte 28 al dilluns 30, encara que augmenta la incertesa en l'evolució prevista, la majoria d'escenaris que maneja Aemet mantenen el predomini de l'oratge estable en la majoria de les zones.