Jorge Javier Vázquez: "Me ha escrito gente conocida confesando que toman antidepresivos pero que no lo cuentan"

Después de desvelar que le están medicando contra la depresión, Jorge Javier Vázquez vuelve a compartir su forma de ver las cosas en su blog semanal en la revista Lecturas.

En él, el presentador de Mediaset asegura: "La de gente que me ha escrito -alguna de ella muy conocida– confesando que también toma antidepresivos pero que no se lo cuenta a nadie". Y se plantea: "¿Por qué esta resistencia a confesar que somos humanos? ¿Por qué no asumimos que de vez en cuando necesitamos una puesta a punto para seguir transitando por la senda de la vida?".

¿Por qué esta resistencia a confesar que somos humanos?

La respuesta, para el catalán, está en la ayuda médica. "Bendita química, pero también benditos psicólogos. Con los años distingo entre quienes nos hemos preocupado por acudir a terapia y quiénes han pasado olímpicamente porque pensaban que era una pérdida de tiempo".

Además, Vázquez relata su día a día yendo a terapia. "Empecé a ir a los veintisiete para enfrentarme a mi homosexualidad, luego a mi trabajo y después a mi vida en general. Ahora voy todas las semanas porque necesito un lugar en el que desahogarme sin que me juzguen. Me gusta seguir yendo a terapia".

"Mi psicóloga dice que ir a consulta es un trabajo de puntada fina, que las cosas no se arreglan en un par de sesiones. Hay gente muy hermética que se siente muy culpable porque es incapaz de compartir los pensamientos que la atormentan. Qué equivocados están y qué pena me produce que puedan llegar a sentirse mal por ese motivo", describe el mediático comunicador.