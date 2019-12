160 milions de la Grossa viatgen a la Comunitat Valenciana

La sort nadalenca es va quedar en el sud de la Comunitat. Cap de les administracions de loteria de la província de València ha fet olor ni un només dels 400.000 euros al dècim que ha repartit el 26590, el número agraciat amb la major de les sorts en la loteria de Nadal. Del segon premi, el 10989, directament no es van tindre notícies en cap de les tres províncies.

El major pessic del sorteig a València se l'ha emportat, una vegada més –i ja van unes quantes–, l'Administració de Loteria núm. 3 de Manises, que va engrandir la seua llegenda després de repartir un milió d'euros del tercer premi (00750), del qual van vendre dues sèries, i diversos dècims de fins a tres cinquens premis, en concret dels números 81610, 06293 i 66212. L'establiment de Manises té l'honor de, en els seus escassos 15 anys d'història, haver despatxat bitllets de la Grossa en 2012, 2013 i 2018 i un segon premi en 2011, amén de molts altres cinquens i quarts.

El 00750 també ha deixat agraciats a València capital i a Aldaia, on s'ha venut una sèrie d'aquest número en cadascun dels municipis. Els quarts (20.000 al dècim) s'han deixat veure a Cullera, on s'ha despatxat una sèrie completa, i a Xàtiva –que ha arrapat quantitats de fins a cinc números premiats diferents–. També poden considerar-se molt afortunats els parroquians de la cafeteria L’Olivereta, situada en la localitat de Silla.

Això sí, només aquells que li van comprar a la seua propietària un dels 190 bitllets del 81610 (cinqué premi) que va despatxar. Yoana Galà, que és qui ha portat la sort al lloc, –explicava Las Provincias– ha repartit en total 1.140.000 euros en premis de 6.000 euros al dècim entre els seus clients, que, a més, a ser una quantitat menor de 20.000 estan exempts d'impostos.

Unes altres de les municipalitats on s'han venut participacions premiades han sigut Quart de Poblet (una sèrie d'un cinqué), Gandia, Alaquàs i Mislata. Però on si es pot afirmar amb més propietat que han plogut els milions és a la província d'Alacant, on la Grossa ha deixat fins a 160, que han anat a parar a les localitats de Sant Vicent del Raspeig (80 milions), Alcoi (60) i Moraira (20).

L'única província agraciada amb més quantitat del primer premi ha sigut Tarragona, on s'han despatxat 360 milions només a Salou. A Sant Vicent del Raspeig, l'atzar ha volgut premiar a les 19 sèries del 26590 que es van vendre en el bar Pepe. L'Administració de Loteria núm. 2 de la ciutat es va encarregar de dispensar altres deu dècims agraciats. A Alcoi, a només 50 quilòmetres amb cotxe de Sant Vicent, va ser la número tres l'administració que va portar la sort. 60 milions d'euros va repartir l'establiment del carrer Sant Tomàs, on un xicotet grup d'agraciats va eixir a celebrar-ho.

L'últim punt afortunat de la geografia alacantina va ser la població costanera de Moraira, en el terme municipal de Teulada, on la Grossa ha deixat res menys que 20 milions d'euros, tots ells despatxats íntegrament en l'administració de l'Edifici Benidorm i sobretot a turistes, explicava un dels seus treballadors al diari Levante-EMV. Que la major de les sorts de la loteria de Nadal recale en la Comunitat no és una cosa nova, de fet, es tracta del tercer any consecutiu que ocorre. Dels últims deu anys, la Grossa ha caigut set vegades en aquestes terres.

“Abans tenia problemes amb els bancs, ara els tenen ells amb mi”

La família Flores, que regenta el bar Pepe de la localitat de Sant Vicent del Raspeig, a Alacant, va viure aquest diumenge una jornada que difícilment oblidarà. Sant Vicent, d'una mica més de 50.000 habitants, va ser un dels punts en els quals va caure la Grossa, i Basilio Flores, tant el pare com el fill, perquè es diuen igual, van resultar premiats.

El menor dels Flores, de 30 anys, va explicar als periodistes que es canviarà de banc en el qual dipositar els diners que li han tocat després de portar setmanes amb “molts problemes” amb ells, i va relatar que ha passat en les últimes setmanes un “suplici” amb les entitats bancàries per a comprar una casa en el pròxim municipi del Fondó de les Neus.

Després de “moltíssims problemes” ha hagut de renunciar a una hipoteca per les condicions oneroses i s'ha conformat amb demanar un crèdit personal de 40.000 euros.

“Abans tenia molts problemes amb els bancs, ara els tenen ells amb mi”, va prosseguir, abans d'apuntar que usarà part dels diners per a pagar “a toca teja” l'habitatge i, després de “canviar de banc”, guardarà la resta per a “gaudir” de la vida.

A curt termini els seus plans passen per realitzar un viatge amb la seua filla de 13 anys i la seua parella. El seu pare no s’ho podia creure quan un dels seus parroquians li va advertir que el seu número havia resultat premiat el matí d'aquest diumenge. “Hui sí que no òbric. He cridat als meus clients per a dir-los que ho sent molt”.

171,4 milions en tota la Comunitat

El Sorteig Extraordinari de Nadal ha repartit un total de 171, 4 milions d'euros en premis, dels quals l'amplíssima majoria corresponen a la Grossa, que ha deixat 160. El tercer ha brindat 3,75 milions a la Comunitat, els cinquens 7,21 i els quarts 500.000 euros.