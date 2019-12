Adela y Rosa reparten 500.000 euros con el "impopular" 750 tras más de 30 años como loteras en Valladolid

"Parece mentira que a ti no te note nada y tener esta alegría", han asegurado poco después de abrir la administración, situada en la calle Cigüeña número 11, en el barrio vallisoletano de Pajarillos, después de trasladarse desde Alonso Pesquera, ubicación en la que estuvieron casi 30 años, los mismos que ellas llevan trabajando en el despacho de loterías.

Tras conocerse este domingo que el tercer premio de la Lotería de Navidad había recaído en el "bajito" y "feo" 750, las loteras han recibido el aviso "en pijama", por lo que se han vestido "muy rápido" para llegar a la administración corriendo y "muy nerviosas".

Aunque no conocen si han vendido todos los décimos, saben que parte de la serie se ha distribuido a través de la aplicación miboleto.es, como han señalado ambas loteras, quienes han asegurado sentir una "alegría muy grande" a pesar de no ser la primera vez que reparten un premio, ya que en el sorteo de Navidad de 2011 se hicieron con un quinto.

Al ver la administración abierta y a Adela y Rosa con sus camisetas y carteles que anunciaban que habían obtenido parte del tercer premio, varias vecinas se han acercado para darles la "enhorabuena" entre abrazos.

"No me ha tocado a mí, pero me gusta que los hayan repartido ellas porque son muy simpáticas", ha aseverado una de las vecinas en declaraciones recogidas por Europa Press, al tiempo que ha añadido que la administración se encontraba "muy bien situada", ya que se trata de una calle por la que pasa mucha gente.

Así, tras más de 30 años trabajando como loteras Adela y Rosa, "muy amigas y compañeras", no se podían creer el "inesperado" tercer premio que han repartido y están "seguras" que ha tocado a alguno de los vecinos de este "popular" barrio vallisoletano.

MÁS DÉCIMOS VENDIDOS EN CYL

El tercer premio del sorteo extraordinario de Navidad, el número 750, ha dejado 750.000 euros en Castilla y León, la mayor parte de ellos, 500.000 euros, en la capital vallisoletana, donde se ha vendido una serie de este número, agraciado con 50.000 euros al décimo.

Igualmente, en la localidad abulense de Mombeltrán, en el punto de venta de la calle Virgen de la Puebla, se han vendido tres décimos de este tercer premio, que deja 150.000 euros en este municipio, al igual que en Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde se ha vendido un boleto, y en Ferreras (Zamora), donde se ha vendido otro décimo.

Además, al terminar en cero, este número recibe el premio por coincidir con el último número del Gordo, que consiste en 20 euros más para cada décimo.