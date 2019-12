Alonso cree que el PNV debe hacer una "auditoría interna" para garantizar que el caso De Miguel no es "punta de iceberg"

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Alonso acusa además a los jeltzales de utilizar su capacidad política para "aislar" al PP en el País Vasco "cuando tienen ocasión".

Cuestionado por si el lehendakari, Iñigo Urkullu, debe dimitir tras la sentencia del 'caso De Miguel', Alonso cree que tiene que "asumir responsabilidades", ya que el asunto "le afecta muy directamente y está en un intento de escurrir el bulto".

A su juicio, el PNV debe "investigar y analizar qué pasa ahí, porque esta afición a crear sociedades no es un invento de De Miguel, sino que es una costumbre" de tal forma que "tienen un gran entramado".

"Deberían de mirar dentro de su partido y hacer una auditoría interna importante para garantizar que este caso no es la punta del iceberg. Asumir responsabilidades políticas no se concreta en que dimita de presidente de un partido que ya no preside; es realmente que impulsen una limpieza interna para ver qué está pasando con el PNV", añade,

En este contexto, afirma que ha habido "más casos" de corrupción en la formación jeltzale y "de hecho, el PNV es el que más casos tiene" por lo que "deberían de mirar en su casa y tomar precauciones".

También cree que el PNV se benefició de los negocios puestos en marcha por la trama sentenciada. "Estos señores se beneficiaron y eran del PNV. Estos crean una red de sociedades para el cobro de comisiones y crean también una sociedad para comprar la sede. Hay entramados de sociedades no solamente en Álava, sino en todo el País Vasco, donde circulan los dineros con los que pagan esas compras. Todo eso no ha sido suficientemente investigado y creo que ese tema no ha sido objeto de la sentencia. Y a mí me gustaría que eso se mirara", añade.

Alonso, que destaca que la sentencia "es muy explícita y no habla solamente de una cuestión de actuación personal", remarca que "habla del Araba Buru Batzar y de que la red era porque eran del PNV".

"No son unos particulares a los que les han pillado robando, sino que esto es una trama organizada en el PNV que ha utilizado su influencia política para crear entramados de sociedades mercantiles. Además, el dinero no sabemos dónde está, no se ha devuelto", denuncia.

MOCIÓN CONTRA RAJOY

Tras recordar que el PNV tomó la decisión de apoyar una moción de censura contra Marino Rajoy porque había habido corrupción en el PP, añade que "hay corrupción en el PNV" y la pregunta es "si se quiere aplicar la misma receta que él pedía para los demás". "Yo no voy a presentar ninguna moción de censura. Pero si él fuera coherente, se haría una moción de censura a sí mismo", detalla.

Asimismo, critica que la formación jeltzale muestra una actitud "prepotente, soberbia y de exceso de poder que les lleva a presentarse como los que iban a garantizar una estabilidad frente al populismo de Podemos y ahora terminan pactando con ellos". "Su comportamiento es incoherente y no respetan ningún límite", denuncia.

PRESUPUESTOS

Por lo que respecta a los presupuestos vascos, considera "muy poco estable" aprobarlos con Podemos y cree que lo que ha hecho el PNV es "un negocio en Madrid": "Ellos apoyan a Pablo Iglesias para que sea vicepresidente del Gobierno en España y éstos les aprueban aquí las Cuentas. Esto es lo que hay. Un cambalache", denuncia.

En esta línea, advierte de que el PNV quiere "un modelo débil en Madrid para ver si puede apretar en su objetivo final, que es el derecho a la autodeterminación y quebrar la soberanía nacional".

"Urkullu dijo que no iba a llevar al País Vasco a un callejón sin salida y se está hablando de la soberanía. No sé si van a conseguir el derecho a la autodeterminación, pero yo veo el camino. Conseguirán un peldaño más metiendo otros conceptos. Y ese paso más busca desgajar al País Vasco del resto de España, busca dividir. Y ese es el camino de la radicalidad. Se puede vender luego con palabras edulcoradas, pero hay un proyecto que es agresivo. Yo defiendo el Estatuto de Gernika como punto de encuentro entre vascos que son distintos", argumenta.

Asimismo, afirma que los nacionalistas "no quieren la gestión del régimen económico de la Seguridad Social" sino que "quieren la caja". "La otra cosa que piden es ejecutar la legislación penitenciaria. Aquí se hacen homenajes a los presos, así que no hay ninguna garantía de que se pueda ejercer bien esa competencia. Del resto del catálogo que dicen que les falta, algunas no tienen razón porque ha habido sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no la tienen", expresa.

Por otro lado, afirma que PNV y PP no tienen ninguna relación ya que "ellos no nos necesitan para nada" e incluso "participan en una operación política para aislarnos en Madrid y utilizan su capacidad política para aislarnos en el País Vasco cuando tienen ocasión".