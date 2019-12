La crecida del río Gállego obliga a cortar el camino de Jarandín en tres puntos distintos

Bomberos de la capital aragonesa han realizado una inspección de las riberas del río Gállego entre Peñaflor y la desembocadura de Zaragoza. Como consecuencia de la crecida, ha sido necesario cortar el citado camino a la altura del puente de la avenida de Cataluña, debajo de puente del Cuarto Cinturón (Ronda Norte) y en la margen izquierda, en el Camino el Vado.

En el resto de zonas inspeccionadas no se han cortado caminos. El concejal de Bomberos del Ayuntamiento zaragozano, Alfonso Mendoza, ha subrayado que aunque el río lleva una avenida importante no es extraordinaria y ha remarcado que no se ha producido ningún incidente de importancia.

No obstante, ha aprovechado para pedir "precaución" a los ciudadanos y que no se acerquen demasiado al río.