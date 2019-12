Noguera y Aragonés ratifican el acuerdo para introducir la agenda balear en las negociaciones de la investidura

MÉS PER MALLORCA

Según ha informado MÉS per Mallorca este sábado en una nota de prensa, el paréntesis abierto en las negociaciones entre Esquerra Republicana y el PSOE no alterará los compromisos firmados con la formación ecosoberanista para situar la agenda balear en Madrid.

En este sentido, la formación ha recordado que el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana incluye de forma inicial tres puntos que para MÉS per Mallorca son "irrenunciables". Además, la formación ha señalado que, en un futuro, Esquerra podría trasladar más iniciativas de MÉS al Congreso de los Diputados.

Los puntos que abarca el acuerdo son, por un lado, la revisión del modelo de financiación, incluyendo el desarrollo del REB, especialmente la parte fiscal; por otro, el conevio de movilidad sostenible que permita implantar el tren de Levante y el tranvía de Palma; y, por último, el convenio para financiar infraestructuras de depuración y abastecimiento de agua.

Según Noguera, "MÉS per Mallorca ha conseguido cerrar un acuerdo para llevar la agenda balear a Madrid con temas tan sensibles para los ciudadanos de las Islas como el régimen fiscal, los recursos hídricos o la movilidad sostenible; el tren de Levante o el tranvía de Palma. Sin estar presentes en el Congreso de los Diputados la formación ya ha sido más útil que otras".

APOYO A LAS DEMANDAS DE ESQUERRA POR EL CONFLICTO CATALÁN

Por otro lado, el coordinador de MÉS per Mallorca ha aprovechado para trasladar a los dirigentes de Esquerra el apoyo de MÉS per Mallorca en sus demandas para construir una "solución democrática" al conflicto catalán.

En este sentido, ha reclamado nuevamente la necesidad de establecer un diálogo "sincero" porque, ha reiterado, "no se puede perder ni un minuto más en discusiones estériles que solo alejan la política de las soluciones reales que la gente exige a sus representantes. Es hora de dar pasos concretos y asentar una solución política".

Además, el coordinador de MÉS per Mallorca ha mostrado su "preocupación" e "inquietud" porque los acontecimientos ocurridos los últimos días "dificultan seguir avanzando", ha señalado. "El gobierno español no puede quedar mudo ni mucho menos no tener ningún gesto. Desde Madrid tienen que adoptar una decisión después de una sentencia tan clara", ha concluido Noguera.