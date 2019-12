La Banda Municipal de Música ofrece este domingo su XXIV Concierto Extraordinario de Navidad

Son veinticuatro años ininterrumpidos los que la Banda lleva convocando a los malagueños a disfrutar de un concierto enteramente navideño, que por este motivo no tiene casi parangón en el país.

La cita será, como ya también viene haciéndose tradicional, en la céntrica Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, a las 19.00 horas.

Como cada año el programa estará formado por una selección de temas navideños de todo el mundo, arreglados en ocasiones en 'suites' por importantes compositores y arregladores actuales, o en versiones de títulos navideños muy conocidos.

Así podrá oírse primero Navidad Clásica, un arreglo de obras clásicas y barrocas, con fragmentos de Bach, Händel y Mendelssohn, realizado por el norteamericano David Marshall.

Seguirá La Llamada de la Navidad, otro arreglo, pero en este caso centrado en el 'Adeste Fideles', llevado a cabo por el holandés Wim Stalman. Luego se interpretará una canción de navidad, 'Villancico' en el estilo de Canadian Brass, adaptación del estadounidense Luther Henderson siguiendo la forma de interpretar de aquel famoso grupo de metales.

Como contraste podrá oírse, a continuación, un villancico tradicional inglés, Away in a Manger (Allá en un pesebre) en el arreglo del músico inglés, afincado en Noruega, Trevor Ford.

Se oirá a continuación una rapsodia que integra músicas navideñas de todo el mundo, con Un Festival de Navidad, suite escrita por uno de los grandes compositores americanos de música ligera, Leroy Anderson. La parte de 'Navidad en el Mundo' finalizará con el famosísimo villancico inglés del siglo XVI 'We Wish you a Merry Christmas', adaptado para banda por el teclista y arreglador holandés Ricks der Velde.

En este punto llegará el momento de la música navideña del país, primero con dos popularísimos villancicos españoles: 'Una Pandereta Suena' y 'Dime Niño ¿De Quién Eres?', adaptados por el músico y director murciano Ginés Ramírez González.

El programa oficial del concierto finalizará con 'Villancicos', la suite que incluye los más populares temas navideños, debida al talento de Carlos Rodríguez, músico malagueño que fue director de la banda de música de Vélez Málaga. Como cada año, la Banda Municipal cuenta en esta parte con la colaboración animosa del mejor coro posible: el que forma el público asistente.