Foro no presentará enmienda a la totalidad, lo que facilitará la tramitación de las cuentas para 2020

La situación facilitará al Ejecutivo que las cuentas prosigan con su tramitación parlamentaria, por lo menos gracias a la abstención del secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, ya que varios miembros de la Comisión Directiva, entre ellos el diputado Pedro Leal, no han asistido a la reunión y han anunciado la impugnación de la convocatoria y los acuerdos que de ella dimanen.

Pumares ha señalado que "los partidos que apostamos por un cambio en Asturias no podemos ponernos de perfil y facilitar que el PSOE llegue a un acuerdo presupuestario con Podemos para subir los impuestos".

"No podemos permitir que los asturianos paguen más impuestos; al contrario, debemos luchar en el Parlamento para que, aún siendo conocedores de que hay una mayoría parlamentaria que piensa diferente, intentar que dejemos de ser los españoles que más impuestos pagamos", ha señalado.

En ese sentido, ha señalado que "la fiscalidad diferenciada, que Foro ha llevado en su programa electoral presentado por Carmen Moriyón y que es clave para la cohesión territorial de Asturias y el desarrollo urgente que merece el medio rural, empieza a estar presente".

Pumares ha indicado que esta decisión supondrá "reproches e insultos a mi persona, empezando por compañeros que desprecian a la Comisión Directiva". "Lo asumo, y si el precio que tengo que pagar para que los asturianos no paguemos más impuestos o para que los habitantes de la zona rural, que no disfrutan de los mismos servicios que los de la zona urbana, no paguen los mismos impuestos, lo asumo con gusto", ha sentenciado.