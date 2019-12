'La Voz Kids' escoge a sus cuatro finalistas: "Voy a elegir por la música"

La Voz Kids ya cuenta con los cuatro finalistas que competirán en la segunda noche de la Gran Final, que tendrá lugar el próximo viernes: Aysha Bengoetxea, Irene Gil, Sofía Esteban y Daniel García, quienesderrocharon talentoen una gala cargada de emociones y de aplaudidas actuaciones.

Los coaches Rosario Flores, Melendi, Vanesa Martín y David Bisbal, acompañados de sus asesores, que volvieron a sentarse junto a ellos en la última fase del concurso de Antena 3, tuvieron que elegir a uno de los dos aspirantes que conformaban sus equipos.

La noche arrancó con las voces de Daniel García y Chavito, del equipo de Rosario Flores. La madrileña se decantó por la voz del primero, quien cantó Te espero aquí, de Pablo López. "He tenido la suerte de aprender con vosotros porque no os he tenido que enseñar nada", se sinceró la coach con los pequeños.

Después le tocó el turno a las talents de Vanesa Martín: Patricia García y Aysha Bengoetxea, quien interpretó She used to be mine, de Sara Bareilles, imponiéndose a su compañera tras la elección definitiva de la cantante.

Por su parte, Bisbal aseguró que iba a "elegir por la música". Así, el juez optó por Irene Gil, que se subió al escenario con la canción de Rihanna Love on the Brain. No obstante, el artista manifestó su admiración por su otro aspirante, el pequeño Salvador Bermúdez.

Melendi fue el último coach en escoger a su finalista, Sofía Esteban, que impresionó al público con el tema Killing me softly, de Roberta Flack. "Mi decisión no tiene importancia si habéis decidido dedicaros a la música", le dijo el artista a los concursantes. Así, Julio Gómez se quedó a las puertas de la final, aunque al juez admitió que este también le hizo sentir "muy orgulloso".

¡Termina la primera noche de LA GRAN FINAL de #LaVozKids y los coaches ya tienen a su finalistas! 😍 ¡Muchas gracias por acompañarnos! #LaVozKidsFinalpic.twitter.com/FIHEqtdjV6 — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) December 20, 2019