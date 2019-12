La íntima pregunta de Suso Álvarez que indigna a María José Cantudo en 'Ven a cenar conmigo': "Se ha pasado"

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition tuvo como anfitrión este viernes a Suso Álvarez, que invitó a su casa a Topacio Fresh, Quique San Francisco y María José Cantudo, con quien protagonizó un tenso momento tras conversar sobre sexo.

El exconcursante de Gran Hermano 16 incomodó a la actriz durante la cena tras iniciar un debate sobre sexo con Quique San Francisco, aunque el momento más tenso se produjo cuando Álvarez, en medio del coloquio, le hizo a Cantudo una íntima pregunta: "¿Alguna vez has hecho el amor pensando en otra persona?".

El atrevimiento del anfitrión indignó a la de Andújar, que se negó a responderle. "Ahí se ha pasado tres pueblos. Nunca le habría preguntado eso a una mujer como María José Cantudo, que es una persona a la que se le tiene que tener un poquito de respeto", opinó en el confesionario del espacio de Mediaset.

La vedette, quien subrayó que Álvarez es "un seductor" aunque no sea "su tipo", barajó una hipótesis acerca del comportamiento del aspirante: "Está actuando para que yo lo contrate en la próxima obra de teatro", dijo. Asimismo, valoró que, como actor, su compañero "tiene menos porvenir que un espía sordo".

"Suso quería demostrarme con eso de las batallitas que era actor. ¿Tú te crees que a estas alturas el niño no quiere hacerme un papel?", expresó la actriz, y es que Álvarez reveló en la cena que entró al reality de Telecinco sin pasar por los castings, ya que accedió directamente desde "los despachos". Por otro lado, se designó como el precursor del 'edredoning' y dijo que leía sobre metafísica.

Suso Álvarez no ocultó su inexperiencia entre los fogones, lo que compensó con su habilidad para ensalzar las virtudes de sus propuestas culinarias, que gustaron a sus compañeros: "Les he vendido la moto", confesó el aspirante, que valoró sus propios platos como "una chapuza". No obstante, sus invitados lo puntuaron positivamente, por lo que acumuló un total de 21 puntos, imponiéndose a Quique San Francisco, que obtuvo 18.