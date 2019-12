La confesión de Laura Escanes sobre su hija Roma: "Espero que no se me juzgue por esto"

Desde que Roma llegó al mundo el pasado octubre, la modelo e influencer Laura Escanes ha mostrado habitualmente su visión sobre la maternidad y algún que otro truco que utiliza para criar a su pequeña. En una de sus últimas reflexiones, Escanes se ha referido a la lactancia materna: "Espero que no se me juzgue por esto. Aunque ya me he sentido juzgada más de una vez cuando lo he dicho", se ha apresurado a decir.

En uno de sus stories de Instagram, la mujer de Risto Mejide respondía sin rodeos a una usuaria que le preguntaba si amamantaba a Roma. "No doy el pecho. Lo decidí así. Esta fue mi decisión y estoy feliz con ella", ha asegurado la modelo.

No obstante, Escanes ha agregado que admira "a todas las madres y a sus decisiones. Si deciden dar el pecho, si deciden no darlo. Si empezaron pero se arrepintieron. Si pensaban que no iban a darlo y luego acabaron dando pecho".

Para Escanes, "todas las decisiones son buenas porque como madres queremos lo mejor para nuestros hijos. La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo. Cada situación es única y cada mujer y bebé son únicos. No podemos comparar y por eso respeto y apoyo a todas las mujeres, decidan lo que decidan", ha concluido.

En otra respuesta, Escanes compartía con su millón y medio de seguidores cómo están siendo las noches con su hija. "Depende de la noche, pero muy muy bien. Lleva dos semanas durmiendo de 22.30 a 6 (se despierta para comer) y se vuelve a dormir hasta las 9. El otro día durmió del tirón hasta las 8.45 (...) Nos lo pone fácil", ha contado la modelo.