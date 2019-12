SONO Gospel Project homenajea este sábado a Nueva Orleans en Riojafórum

Nueva Orleans es cuna del Jazz, espíritu del góspel y casa del rock & roll. Está formada por calles con nombres de canciones -Bourbon, Basin, Perdido- y barrios donde nacieron muchas de las grandes estrellas del siglo XX, como Louis Armstrong, Fats Domino o Mahalia Jackson.

'When the Saints Go Marchin In' es una muestra vibrante de la tradición musical de la ciudad, un viaje de ida y vuelta desde los orígenes en Congo Square al presente de los desfiles con ritmos de hip hop y citas especiales para las melodías que se han tarareado en todo el mundo: "What A Wonderful World", "Just A Closer Walk", "When the Saints Go Marching In".

SONO Gospel Project y Nueva Orleans son formas distintas de decir lo mismo.

El 9th Ward o Distrito 9 es el tabasco que da sabor a la historia de la ciudad y el barrio donde nacieron y se formaron profesionalmente los componentes de SONO.

Cuando crecieron, hicieron del mundo su escenario, pero donde quiera que van llevan consigo la música de su ciudad, su ritmo de second line, su pulsación funky, su sonido R&B; todo lo que define el góspel de los NOLA y de Nueva Orleans, Luisiana.

Las entradas para este espectáculo pueden adquirirse en entradas.com y en la taquilla del Palacio de Congresos desde este jueves (11-14 horas y 17-20 horas).