Vox Baleares no obtendrá subvenciones electorales del 26 de mayo por no haber presentado su contabilidad

20M EP

Vox- Actúa Baleares no obtendrá subvenciones electorales de los pasados comicios del 26 de mayo por no haber entregado la contabilidad pertinente a la Sindicatura de Comptes de Baleares (SCIB), quien ha acordado no adjudicarle ninguna propuesta de cuantía económica de ayuda.