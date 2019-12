Cs asegura que Díaz "ignoró las advertencias" del Ayuntamiento de Nerva "hasta en tres ocasiones"

Igualmente, ha agradecido a todos los profesionales, Policía Local, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, a la colaboración ciudadanos y a las empresas de la zona que han prestado y puesto a disposición desde "el primer minuto todo lo que han tenido a mano para revertir y paliar, limpiar y remover el torrente de agua que viene del arroyo Santa María y ha causado esta inundación", en la visita que ha realizado a Nerva para conocer de primera mano los efectos de la avenida provocada por el borrasca Elsa.

Asimismo, Díaz ha querido "afear las declaraciones" de Susana Díaz y las del presidente de la Diputación de Huelva y secretario provincial del PSOE, Ignacio Caraballo, que "además de ser absolutamente irresponsables, son impropias de unos responsables políticos".

El portavoz naranja se ha referido a Susana Díaz, que "ha estado gobernando hasta hace un cuarto de hora Andalucía" en tanto que "había recibido la reclamación de las distintas corporaciones del Ayuntamiento de Nerva desde el año 2002, van ya para 18 años, pidiendo que se encauzara el arroyo Santa María, para que se recondujesen las aguas antes de llegar al casco urbano".

Además, el parlamentario onubense ha señalado que "Susana Díaz no ha empleado los fondos destinados para la restauración paisajística y la actividad selvícola y los trabajos forestales necesarios para evitar estas inundaciones, así como lo presupuestado para un proyecto inexistente que no se podía ejecutar porque no existía, y que habrían hecho de freno en una crecida de las aguas como esta".

"Una tremenda irresponsabilidad por parte del gobierno de Susana Díaz, que ya la corporación municipal había advertido hasta en tres ocasiones, en 2016 y en marzo y noviembre de 2018", ha subrayado.

Díaz ha destacado, en cambio, que la Junta de Andalucía "va a destinar en 2020 dos partidas que suman más de un millón de euros" para "acometer, ahora sí, las actuaciones de restauración medioambiental y reforestación en la zona afectada por el incendio de 2018 en Nerva, que contribuirán a prevenir inundaciones en este municipio de la comarca minera onubense".