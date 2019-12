Barbón reconoce "muchos avances" con Ciudadanos y Foro y llama a la reflexión a Podemos

Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo en en el marco del Comité Autonómico de la FSA-PSOE, donde ha valorada el diálogo de cara a la negociación presupuestaria como manera de reflejar la pluralidad de la Junta General, donde en esta legislatura hay siete grupos parlamentarios.

Sin embargo, el presidente del Principado ha señalado que en el proceso de negociación presupuestaria ha quedado demostrado que hay formaciones "que están demostrando con sus acciones que no creen en el diálogo y que no quieren que haya presupuestos".

"Si algún partido de la izquierda quiere bloquear habrá que buscar otros aliados", ha recordado Barbón, para resaltar que el diálogo está "muy avanzado" con IU-IX, además de la existencia de "muchos avances" con Ciudadanos y Foro. Por otro lado, ha señalado que con el PP la negociación está rota tras que presentarán una enmienda a la totalidad y reiterar la pretensión de los 'populares' de bajar los impuestos a los grandes patrimonios.

Del mismo modo, Barbón ha indicado sobre Podemos Asturias que "dos no pactan si uno quiere" y que "un pacto no es todo o nada". Así, ha explicado que todavía no han recibido una contraoferta de los 'morados' sobre la última propuesta de los socialista. "No tenemos respuesta más allá de lo que vemos en la prensa", ha explicado, para añadir que la situación presupuestaria impide recoger la totalidad de las demandas de Podemos, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3, una rebaja de la matricula universitaria o la gratuidad de la salud bucodental hasta los 25 años.

En ese sentido, ha llamado a la reflexión a la formación liderada por Daniel Ripa y ha afirmado, tras ser defensor de los pactos con Podemos, que le "dolería" verles votar una enmienda a la totalidad junto al PP y Vox. Por eso, les ha pedido responsabilidad, ser útiles con Asturias y decidir si ser "relevantes o irrelevantes" en la política asturiana.

Por otro lado, Barbón ha defendido el proyecto de presupuestos -que se someterá el día 26 al debate de enmiendas a la totalidad y el día 30 al de enmiendas parciales-, donde ha destacado que incluye medidas para encarar el reto demográfico, como bonificaciones fiscales en el medio rural.

En ese sentido, ha sido criticó con las "mentiras" de los que acusan al Ejecutivo autonómico de subir los impuestos. Unos impuestos que solo se suben en el caso de las casas de apuestas, ha recordado, y que permiten mantener el estado de bienestar y la sanidad pública. Así, ha hablado de un "patrimonio de lo público construido con los impuestos" frente a "los que buscan pagar menos porque pueden pagarse sanidad privada y no les importa la vida del resto de las personas".

"HABLAR BIEN DE ASTURIAS"

Para finalizar, el presidente ha defendido "hablar bien de Asturias a pesar de los problemas" de cara a dar "una imagen positiva de Asturias de cara a atraer inversores". Todo ello después de la polémica de un video de la FADE donde se refería a los problemas que ofrecía Asturias para un inversor foráneo.

Así, ha cargado contra los que prefieren "estar siempre en el lamento" y ha abogado por "romper el cerco de la decadencia". "Este partido va a hablar siempre bien de Asturias", ha defendido Barbón como una medida para conseguir inversiones en la autonomía.