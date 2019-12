El obispo centra su mensaje navideño en "uno de los dramas de nuestro mundo": la soledad

Así, ha hecho referencia a que "la luz, el consuelo y la alegría que irradia el misterio del Nacimiento de Cristo ilumina uno de los dramas preocupantes de nuestro mundo: la soledad" y ha insistido en que "numerosos estudios detectan con preocupación esta situación que afecta a muchas personas, jóvenes y mayores, y las noticias referentes a personas que mueren sin que nadie lo note ratifican esta situación".

En este mensaje navideño ha hecho un llamamiento "a todos los fieles de la diócesis y a todas las personas de buena voluntad que quieran escuchar estas palabras", para que al intercambiar las felicitaciones, "se pregunten cómo hacerlas llegar también a las personas que no reciben habitualmente ningún gesto que les haga sentirse acompañadas". "La soledad más radical es no sentirse amado, la percepción de no contar para nadie hace que la persona experimente el más amargo aislamiento y abandono", ha lamentado en un comunicado el obispo.

Asimismo, ha alertado de que "el que está solo parece 'invisible' en nuestra sociedad" y ha remarcado que las fiestas de la Navidad "nos estimulan a abrir los ojos, a contemplar al invisible que se hizo visible en nuestra carne y a descubrir a esos hermanos que no vemos".

Entre las personas que pueden sufrir la soledad ha señalado a aquellas que "están en la calle sin hogar; en los hospitales sin compañía; las madres que afrontan solas el cuidado de sus hijos; personas que se sienten solas e indefensas ante cualquier tipo de violencia; quienes viven lejos de sus hogares o de su patria; los que viven la ausencia de sus seres queridos, y otras personas especialmente vulnerables".

"Que el Niño Dios nos inspire los pasos concretos, sencillos y auténticos, que nos lleven al encuentro con Él en los hermanos, ofreciéndole nuestra humilde compañía", ha resaltado José Vilaplana Blasco.

Con las palabras de este mensaje, el obispo de Huelva ha intentado "hacer llegar la felicitación navideña con el deseo de que nadie quede excluido de esta experiencia de fraternidad". "Que la ternura que recibimos del Niño-Dios la compartamos con todos y nadie deje de percibirla", ha concluido.