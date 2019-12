El vent provoca incidències menors a Castelló i València, on s'acordona l'entorn de l'estadi del Llevant

20M EP

Les ratxes de vent estan provocant incidències menors en les províncies de Castelló i València, on en la capital s'ha hagut d'acordonar l'entorn del Ciutat de València, l'estadi del Llevant, per prevenció, després del despreniment d'un fragment de la coberta sense causar ferits, segons la Policia Local. El Port de València ha sigut tancat temporalment per les condicions meteorològiques.