La xifra destinada a apostes creix un 6,56% a la Comunitat Valenciana 

El sector del joc continua creixent, encara que a un ritme més moderat, a la Comunitat Valenciana, després d'haver deixat arrere els efectes de la crisi econòmica. Les quantitats destinades al joc en aquesta autonomia en 2018 van ascendir a 4.022 milions, un 1,28% més que l'any anterior, mentre que un dels increments més cridaners es dona en les quantitats que els valencians destinen a apostes, 341,8 milions, la qual cosa suposa un augment del 6,56%.

Així es desprèn de l'Informe del Joc de la Comunitat Valenciana corresponent a 2018 presentat en el ple del Consell d'aquest divendres per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i sobre el qual s'ha pronunciat la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior.

Segons es desprèn de les dades arreplegades en aquest informe, el sector del joc representa aproximadament el 2,3% del Producte Interior Brut valencià. Les dades més destacades d'aquesta memòria revelen que el passat any la quantitat destinada al joc a la Comunitat Valenciana va ascendir a 4.022 milions d'euros, tenint en compte el joc presencial, el joc competència de l'Estat (Loteries i Apostes de l'Estat) i l'ONCE, encara que aquest informe no inclou el joc online.

Aquesta xifra suposa un increment de l'1,28% pel que fa a l'any anterior, quan el sector del joc va moure a la Comunitat Valenciana 3.971 milions d'euros, la qual cosa representa un augment en termes absoluts de 51 milions d'euros.

L'informe constata que la majoria dels sectors del joc ha experimentat una lleugera evolució positiva, especialment les màquines de tipus B especials, situades en els salons de joc i bingos, i les màquines de tipus C instal·lades en els casinos, així com el joc de les apostes i la modalitat del Bingo Electrònic.

Subsectors

El joc es divideix en tres subsectors en raó del gestor: el Subsector Privat, en el qual s'enquadren els Casinos, Bingos, Apostes i les Màquines Recreatives i d'Atzar, que gestionen empreses privades i la regulació de les quals és competència de la Generalitat; el Subsector Públic, integrat per la Loteria Nacional, la Quiniela, el conjunt de la Primitiva i les Apostes Hípiques, gestionat per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, (SELAE); i el subsector pseudopúblic que correspon a l'ONCE.

La quantitat jugada en els jocs competència de la Generalitat ha ascendit a 2.712 milions d'euros, un 0,96% superior al total del 2017, que va ser de 2.685 milions d'euros.

En concret, les quantitats jugades en màquines B i C ascendeixen a 1.881 milions, la qual cosa suposa un 0,91% més; en bingos i bingos electrònics, 372,8 milions (-0,79%); en casinos, 118 milions, (-6,34%); i en apostes, 341,8 milions (+6,56%).

Per tant, del total de les quantitats jugades en el subsector privat, el 69,35% es realitza en màquines; el 13,74% en bingos; el 12,6% en apostes i el 4,35% en casinos.

Respecte al subsector públic, s'ha jugat en la Loteria Nacional i en la Primitiva 1.059 milions, la qual cosa suposa un increment del 0,85%, i en l'ONCE, 251 milions, (+6,35%). Tots dos subsectors aconsegueixen els 1.310 milions d'euros jugats (+1,86%).

37.000 ocupacions directes i indirectes

Les dades arreplegades en l'Informe Anual del Joc a la Comunitat Valenciana revelen que, a 31 de desembre de 2018, la Generalitat té registrades un total de 812 empreses, entre les quals s'inclouen fabricadores, comerciants, operadors i locals de joc, amb 1.146 locals.

El sector del joc genera a la Comunitat prop de 7.000 llocs de treball directes i més de 30.000 ocupacions indirectes, aquests últims bàsicament lligats al sector de l'hoteleria. A aquestes xifres caldria sumar el nombre d'empleats de l'ONCE i la xarxa de venedors de la SELAE que realitzen la seua activitat a la Comunitat.

Més de 150 milions

La Memòria del Joc del 2018 arreplega també les xifres de recaptació a través d'impostos generats per aquest sector. Així, en aquest informe anual s'aprecia que la Generalitat va recaptar directament 136 milions d'euros a través d'impostos relacionats amb el joc, als quals caldria sumar altres 14,5 milions del joc online de competència estatal. En total, la xifra ingressada via impostos per aquest concepte supera els 150,8 milions d'euros.

Atenent als diferents subsectors, i sense tindre en compte el joc online, de competència estatal, la xifra del recaptat a la Comunitat Valenciana es distribueix de la següent manera: 77,8 milions procedents de màquines recreatives i d'atzar; 12,9 milions, d'apostes, xifra que pràcticament es duplica; 38,1 milions, dels bingos; i 7,2 milions dels casinos.

Paralització d'autoritzacions

Mentre es procedeix a la tramitació de la nova Llei del Joc, s'ha presentat una esmena a la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, per la qual no s'admetran sol·licituds d'autorització d'instal·lació de nous salons de joc, ni bingos, ni sol·licituds d'obertura de nous locals específics d'apostes a la Comunitat Valenciana fins a l'1 de juliol de 2020, o bé fins a l'entrada en vigor de la nova llei de Joc, actualment en tràmit parlamentari, si aquest es produïx amb anterioritat.

Tampoc s'admetran sol·licituds d'instal·lació de màquines auxiliars d'apostes en els locals diferents dels assenyalats en els articles 31 i 35 del reglament d'apostes de la Comunitat Valenciana.

"Augment exponencial de la ludopatia"

A preguntes dels mitjans pels resultats d'aquest informe, Oltra ha indicat que "efectivament al Consell li preocupa, com no, l'augment exponencial de la ludopatía". Ha destacat que les xifres d'aquest informe no arrepleguen el joc online, per la qual cosa considera que "les xifres no són tan alarmants en aquest informe com realment ho són".

"On realment està la pujada dramàtica és en el joc online, que és a més on menys es pot controlar l'accés dels xiquets, que són els que més estan patint el tema de les apostes", ha manifestat Oltra, que ha sostingut que "és urgent que hi haja una legislació bàsica que prohibisca la publicitat d'aquest tipus d'apostes perquè seria com permetre la publicitat de substàncies nocives per a la salut, que no es poden publicitar".

A més, ha recordat que la suspensió de llicències a cases de joc que s'ha inclòs en la coneguda com a Llei d'Acompanyament "precisament pel preocupats" que estan en el Consell i ha subratllat també que la futura Llei del Joc, entre les seues principals novetats, contempla reforçar les mesures dirigides a impedir l'accés dels menors als salons de joc i, a més, contempla que el recaptat per sancions a aquest sector siga destinat a iniciar accions de prevenció i ajuda enfront de la ludopatia.