El Consell autoritza distribuir 19 milions d'euros a les universitats públiques per a compensar la baixada de taxes

La Universitat de València rebrà 7.680.004,63 euros; la Universitat Politècnica de València 3.958.583,50 euros, la Universitat d'Alacant 3.962.960,95 euros; la Universitat Jaume I de Castelló 2.201.457,27 euros i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 1.910.809,16 euros.

La Llei de Taxes fixa els imports que ha de satisfer l'alumnat per la prestació del servici de l'ensenyament universitari i també redueix un 15 per cent el preu del crèdit en primera matrícula d'ensenyaments de grau i màster.

Aquesta reducció, juntament amb la implementació d'una política de subvencions i beques universitàries, constitueix un eix principal dins del Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per tant, per a compensar a les universitats públiques per l'esmentada reducció, es procedeix a distribuir la dotació mitjançant l'acord aprovat pel Consell.