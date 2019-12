L'EMT de València acorda per unanimitat comunicar el frau al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya

El consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha acordat aquest divendres per unanimitat comunicar al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya el frau de quatre milions d'euros registrat en els seus comptes perquè aquests dos organismes tinguen coneixement de l'estafa i decidisquen si ho estudien per a determinar si hi ha responsabilitats comptables o financeres.

Així, amb el vot a favor de tots els consellers -Compromís, PSPV, PP, Cs i Vox-, la companyia pública d'autobusos assumeix i aplica l'acord adoptat aquest dijous en el ple de l'Ajuntament de la ciutat, en el qual es va decidir amb els vots a favor del govern local -Compromís i PSPV- i l'abstenció de l'oposició -PP, Cs i Vox instar el consell d'administració de l'EMT a portar el frau al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya.

Aquesta decisió s'ha adoptat en el consell d'administració extraordinari que s'ha celebrat aquesta jornada després de l'acord plenari. "Ha suposat l'aprovació del que es va acordar ahir en el ple", ha indicat després de la reunió la representant socialista i presidenta de la comissió d'investigació, Elisa Valia, que ha assegurat que "la comunicació al Tribunal de Comptes serà immediata, entre hui i el dilluns".

Eixa notificació es realitzarà més endavant però, "com a màxim, abans del 16 de gener", com ha apuntat, a preguntes d'Europa Press, Valía i també el president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible a València, Giuseppe Grezzi (Compromís). L'edil ha comentat que en aquest cas s'ha d'"adjuntar alguna documentació que pot ser rellevant i que pot millorar les garanties" en el procediment.

"Per a açò hem de recaptar la informació que s'està aconseguint a través del procediment penal que hi ha obert", ha agregat la consellera socialista, que ha destacat que el PSPV defenia, "des del 7 d'octubre, en el consell d'administració comunicar al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya" el frau, registrat i detectat al setembre, i així "la pèrdua patrimonial de quatre milions d'euros en l'EMT".

Elisa Valía ha afirmat que a partir de les comunicacions que els faça aquesta companyia "cadascun dels òrgans buscarà les responsabilitats, un de comptables i l'altre, amb l'entitat financera" que va cursar les transferències emmarcades en l'estafa. "Que facen el seu treball, nosaltres com a consellers i com a empresa hem fet el nostre: comunicar el frau", ha agregat.

Giuseppe Grezzi ha comentat que "des d'octubre s'estava debatent comunicar al Tribunal de Comptes el frau perquè estiguera assabentat" i ha precisat que "tot el debat" se centrava en "si aquesta comunicació s'havia de fer ja o, com deien els lletrats i el tècnic d'Hisenda que va comparéixer en la comissió d'investigació, esperar a la finalització de la instrucció penal".

Després d'eixe debat i determinar que traslladar l'estafa als citats òrgans no comportava perjuí en el procés judicial obert i per a la recuperació dels diners, com aquest dijous es va apuntar en el ple, l'EMT ha decidit atendre l'acord d'aquesta sessió i treballar ja en la formalització d'eixes comunicacions.

Respecte a un altre dels assumptes que figuraven en l'ordre del dia del consell d'administració extraordinari, les explicacions sobre les al·legacions que el gerent de l'entitat, Josep Enric García, i l'assessora jurídica, Virginia Álvarez, van presentar el 14 de novembre al Tribunal de Comptes per la denúncia plantejada davant aquesta instància per Ciutadans a partir del frau, Grezzi ha reiterat que "no hi ha cap contradicció" amb la decisió de l'EMT de comunicar l'estafa a aquesta instància.

"Acusacions gratuïtes"

"El de Cs és independent del que s'ha fet ara. Són dues coses diferents. Nosaltres no anem a fer una denúncia al Tribunal de Comptes, anem a fer una comunicació", ha afirmat l'edil, que ha dit que aquest òrgan pot estudiar els dos processos de forma diferent.

Així mateix, ha repetit que l'EMT va al·legar contra la denúncia de Cs "perquè no estava conforme" ja que contenia "acusacions gratuïtes", "parlava en tot moment d'un delicte informàtic i de falta de seguretat de l'empresa" i descrivia "una realitat que no és així". "El que diuen les al·legacions és que eixos arguments no són vàlids i demana que no se seguisca eixa línia d'investigació" i que s'arxivara la denúncia, ha agregat.

Giuseppe Grezzi ha explicat que després de rebre la queixa de Cs, el Tribunal de Comptes "va comunicar que estava eixa denúncia i va donar cinc dies per a al·legar". Preguntat per les crítiques de PP i Cs per no haver donat a conéixer abans les al·legacions de l'EMT, ha apuntat que "potser es podia haver donat abans" a conéixer però ha matisat que "han passat moltes coses en les quals s'ha estat treballant" i que s'ha traslladat ara.

Des del PSPV, Elisa Valíaa ha afirmat, com també ha fet aquest divendres la seua portaveu municipal -Sandra Gómez- que no hi ha contradicció entre l'acord del consell de l'EMT de comunicar al Tribunal de Comptes i les al·legacions del gerent. "Són dos passos diferents. El fons de l'assumpte és el mateix, els fets als quals es refereix són els mateixos però són passos diferents. Una cosa és una contestació a una denúncia molt concreta de Cs que no es correspon amb la realitat i una altra, comunicar els fets al Tribunal de Comptes".

"Arriba tard"

En l'oposició, PP i Cs han valorat, a preguntes d'Europa Press, la decisió d'acudir a aquest òrgan per a traslladar el frau com també demanaven encara que han indicat que "arriba tard" i que es podia haver fet abans.

L'edil i conseller 'popular' Carlos Mundina ha censurat no haver tingut coneixement abans de les al·legacions de l'EMT a la denúncia de Cs i ha preguntat "per què ha romàs ocult al consell d'administració" i si açò ho coneixia el PSPV, soci del govern local.

A més, ha assegurat que el PP no comparteix eixes al·legacions i que "es desmarca" d'elles, així com que espera que "no entorpisquen la tasca per a determinar possibles responsabilitats" pel frau. Per part de Cs, Narcís Estellés, ha considerat que el resultat del consell d'administració ha sigut "deslleialtat absoluta i falta de transparència i de diligència de Grezzi".

"Ha tornat a quedar inhabilitat com a president per no comunicar l'escrit d'al·legacions, que datava de novembre, a la nostra denúncia", ha declarat i ha preguntat també si el PSPV tampoc el coneixia. "El PSPV torna a callar", ha censurat Estellés.