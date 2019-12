La EMT acuerda por unanimidad comunicar el fraude al Tribunal de Cuentas y al Banco de España

Así, con el voto a favor de todos los consejeros -Compromís, PSPV, PP, Cs y Vox-, la compañía pública de autobuses asume y aplica el acuerdo adoptado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad, en el que se decidió con los votos a favor del gobierno local -Compromís y PSPV- y la abstención de la oposición -PP, Cs y Vox instar al consejo de administración de la EMT a llevar el fraude al Tribunal de Cuentas y al Banco de España.

Esta decisión se ha adoptado en el consejo de administración extraordinario que se ha celebrado esta jornada tras el acuerdo plenario. "Ha supuesto la aprobación de lo que se acordó ayer en el pleno", ha indicado tras la reunión la representante socialista y presidenta de la comisión de investigación, Elisa Valía, que ha asegurado que "la comunicación al Tribunal de Cuentas será inmediata, entre hoy y el lunes".

Esa notificación se realizará más adelante pero, "como máximo, antes del 16 de enero", como ha apuntado, a preguntas de Europa Press, Valía y también el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible en València, Giuseppe Grezzi (Compromís). La edil ha comentado que en este caso se debe "adjuntar alguna documentación que puede ser relevante y que puede mejorar las garantías" en el procedimiento.

"Para ello tenemos que recabar la información que se está consiguiendo a través del procedimiento penal que hay abierto", ha agregado la consejera socialista, que ha destacado que el PSPV defendía, "desde el 7 de octubre, en el consejo de administración comunicar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España" el fraude, registrado y detectado en septiembre, y así "la pérdida patrimonial de cuatro millones de euros en la EMT".

Elisa Valía ha afirmado que a partir de las comunicaciones que les haga esta compañía "cada uno de los órganos buscará las responsabilidades, uno contables y el otro, con la entidad financiera" que cursó las transferencias enmarcadas en la estafa. "Que hagan su trabajo, nosotros como consejeros y como empresa hemos hecho el nuestro: comunicar el fraude", ha agregado.

Giuseppe Grezzi ha comentado que "desde octubre se estaba debatiendo comunicar al Tribunal de Cuentas el fraude para que estuviera enterado" y ha precisado que "todo el debate" se centraba en "si esta comunicación se tenía que hacer ya o, como decían los letrados y el técnico de Hacienda que compareció en la comisión de investigación, esperar a la finalización de la instrucción penal".

Tras ese debate y determinar que trasladar la estafa a los citados órganos no conllevaba perjuicio en el proceso judicial abierto y para la recuperación del dinero, como este jueves se apuntó en el pleno, la EMT ha decidido atender el acuerdo de esta sesión y trabajar ya en la formalización de esas comunicaciones.

Respecto a otro de los asuntos que figuraban en el orden del día del consejo de administración extraordinario, las explicaciones sobre las alegaciones que el gerente de la entidad, Josep Enric García, y la asesora jurídica, Virginia Álvarez, presentaron el 14 de noviembre al Tribunal de Cuentas por la denuncia plantea ante esta instancia por Ciudadanos a partir del fraude, Grezzi ha reiterado que "no hay ninguna contradicción" con la decisión de la EMT de comunicar la estafa a esta instancia.

"ACUSACIONES GRATUITAS"

"Lo de Cs es independiente de lo que se ha hecho ahora. Son dos cosas distintas. Nosotros no vamos a hacer una denuncia al Tribunal de Cuentas, vamos a hacer una comunicación", ha afirmado el edil, que ha dicho que este órgano puede estudiar los dos procesos de forma distinta.

Asimismo, ha repetido que la EMT alegó contra la denuncia de Cs "porque no estaba conforme" ya que contenía "acusaciones gratuitas", "hablaba en todo momento de un delito informático y de falta de seguridad de la empresa" y describía "una realidad que no es así". "Lo que dicen las alegaciones es que esos argumentos no son válidos y pide que no se siga esa línea de investigación" y que se archivara la denuncia, ha agregado.

Giuseppe Grezzi ha explicado que tras recibir la queja de Cs, el Tribunal de Cuentas "comunicó que estaba esa denuncia y dio cinco días para alegar". Preguntado por las críticas de PP y Cs por no haber dado a conocer antes las alegaciones de la EMT, ha apuntado que "quizá se podía hacer dado antes" a conocer pero ha matizado que "han pasado muchas cosas en las que se ha estado trabajando" y que se ha trasladado ahora.

Desde el PSPV, Elisa Valía ha afirmado, como también ha hecho este viernes su portavoz municipal -Sandra Gómez- que no hay contradicción entre el acuerdo del consejo de la EMT de comunicar al Tribunal de Cuentas y las alegaciones del gerente. "Son dos pasos distintos. El fondo del asunto es el mismo, los hechos a los que se refiere son los mismos pero son pasos distintos. Una cosa es una contestación a una denuncia muy concreta de Cs que no se corresponde con la realidad y otra, comunicar los hechos al Tribunal de Cuentas".

"LLEGA TARDE"

En la oposición, PP y Cs han valorado, a preguntas de Europa Press, la decisión de acudir a este órgano para trasladar el fraude como también pedían aunque han indicado que "llega tarde" y que se podía haber hecho antes.

El edil y consejero 'popular' Carlos Mundina ha censurado no haber tenido conocimiento antes de las alegaciones de la EMT a la denuncia de Cs y ha preguntado "por qué ha permanecido oculto al consejo de administración" y si esto lo conocía el PSPV, socio del gobierno local.

Además, ha asegurado que el PP no comparte esas alegaciones y que "se desmarca" de ellas, así como que espera que "no entorpezcan la labor para determinar posibles responsabilidades" por el fraude. Por parte de Cs, Narciso Estellés, ha considerado que el resultado del consejo de administración ha sido "deslealtad absoluta y falta de transparencia y de diligencia de Grezzi".

"Ha vuelto a quedar inhabilitado como presidente por no comunicar el escrito de alegaciones, que dada de noviembre, a nuestra denuncia", ha declarado y ha preguntado también si el PSPV tampoco lo conocía. "El PSPV vuelve a callar", ha censurado Estellés.