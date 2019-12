Vox deja entrever su cara euroescéptica tras la sentencia sobre Junqueras: ¿estamos ante el germen de un 'Spexit'?

Tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la cuestión de la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras, varias figuras relevantes en la cúpula de Vox han expresado su disgusto incluyendo críticas más o menos explícitas a la Unión Europea.

Paralelamente, un neologismo político ha empezado a provocar algunos ecos (el más sonoro de ellos, quizás, el emitido por el exministro popular Jorge Fernández Díaz): el 'Spexit'. El planteamiento de una posible salida española de la Unión Europea. Y, aunque por el momento ninguna figura importante de Vox haya adoptado el concepto (ni el término ni su contenido) la retórica que lo rodea se asemeja a las declaraciones de los líderes del partido.

Un ataque "a la soberanía y la constitución" de España



Para Santiago Abascal, el pronunciamiento del TUE significa un ataque a la "soberanía y la constitución de España" desde "oscuros despachos de Bruselas" que da "oxígeno y apoyo al proceso golpista en Cataluña" que se suma al "cuestionamiento y humillación" de la Justicia española por parte de "países aliados" como Bélgica en procesos como la entrega de Puigdemont a España.

En este marco, la formación profundiza en su propuesta de que "Europa vuelva a ser una comunidad de naciones libres que cooperan voluntariamente" (Jorge Buxadé, líder de la delegación europea de Vox) frente a la "entrega de la soberanía judicial y electoral" de "populares y socialistas".

Espinosa de los Monteros, por su lado, reprocha que "Europa no se atrevería" a una decisión así "contra Alemania" y que haya "personas e instituciones europeas a las que les conviene una España débil".

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch es el único que, por ahora, ha invocado el término 'Spexit' a través de una imagen compartida en su cuenta de Twitter, si bien sin expresar un apoyo claro a la idea: "O se cambia la UE o se hunde".

No es casual que este mensaje sea viral tras el enésimo desprecio a las instituciones y leyes de España y en contra de los intereses del Estado y la dignidad de la Nación.

Piénsenlo quienes se niegan a frenar esta permanente renuncia a la soberanía. O se cambia la UE o se hunde. pic.twitter.com/1CvAZlbdtf — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) December 19, 2019

De hecho, Ortega Smith ha puntualizado que "no planteamos la salida de España de la Unión Europea. Pedimos respeto a la soberanía nacional y que las decisiones judiciales españolas no dependan de instituciones europeas que amparan a golpistas", a pesar de que la sentencia del TUE se refiere a un defecto de forma en el proceso judicial, parte de un requerimiento del propio juez Marchena sobre las condiciones jurídicas de los miembros del Parlamento Europeo y no sobre ningún aspecto de la legislación española y no modifica en modo alguno la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo sobre el procés.

'Spexit'

La palabra y la reclamación del 'Spexit' no va, por ahora, más allá de una plataforma en twitter con poco más de 6.000 seguidores y un hashtag con 43.000 tuits detrás (muchos de ellos para criticarlo) y no ha sido formalizada de manera alguna. Eso sí, muchos de sus seguidores han querido vincularla a Vox en sus publicaciones sin que exista en principio iniciativa alguna por parte del partido en esta dirección.

Su único apoyo por parte de alguna figura de envergadura está en un artículo en La Razón del exministro Jorge Fernández Díaz en el que argumenta que "si la justicia europea no los defiende (a los estados miembros) de sus agresores, el Brexit es un precedente. Ha nacido el Spexit".

La particularidad de Vox

El reciente ascenso del nacionalismo populista de derechas en Europa ha venido acompañado, y en buena parte impulsado, por el auge paralelo del euroescepticismo. La salida total o matizada de la Unión Europea ocupa un papel central en los programas de Marine Le Pen, Matteo Salvini o Nigel Farage.

En cambio, España es un caso algo distinto. Según el último Eurobarómetro, del miércoles 23 de mayo de este año, el 75% de los Españoles considera que España se beneficia de su pertenencia al ente supranacional, un porcentaje notablemente mayor que el del total de la Unión (66%) o países como Francia (63%), Reino Unido (53%), Hungría (52%) o Italia (44%).

Probablemente por ello Vox, que en el pasado si pudo coquetear con el euroescepticismo más explícito (en 2016, por ejemplo, Abascal afirmaba que la pertenencia a la Unión suponía sometimiento "a una burocracia europea cada vez más corrupta e ineficaz", "incapaz de dar respuesta a los desafíos que afronta nuestro continente" y que el partido "no está en contra de Europa, sino de una UE burocrática, intervencionista y neo-totalitaria", proponiendo "una Europa fundada en los valores judeocristianos" frente a "una UE islamizada por la debilidad y la traición de los políticos Europeos") decidió tras sus primeros éxitos en 2018 alejarse de esta vía. Una decisión que lo separaba los homólogos que explotan un jugoso caladero electoral en sus países (la Liga en Italia o el Partido del Brexit en Reino Unido) tanto como de quienes mantienen el euroescepticismo en países con altos índices de apoyo comunitario (Alemania o Países Bajos).

Con todo, Vox nunca abandonó al completo sus reservas hacia la UE. Recientemente se ha integrado en el grupo Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, que practica una forma de euroescepticismo suave, si bien mucho menos radical que el de sus coparlamentarios Identidad y Democracia. Ahora, la sentencia del TUE ha reavivado algunas brasas aún candentes, pero por ahora no puede decirse que haya prendido la llama del 'Spexit' en el seno de la formación derechista.