El Ayuntamiento aprueba por unanimidad crear una nueva comisión para la elaboración de los grandes contratos

En el texto de la misma, se especifica que en principio sus cometidos se centrarían en los próximos contratos de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, y de transporte público, teniendo en cuenta en su composición a todos los grupos municipales, al director general del área de Contratación, y a responsables de Intervención, Secretaría General y de los servicios de los que dependan.

"El objeto jurídico protegido por esta comisión es Granada y su economía", señala la moción de Vox, que resalta que estos contratos, a los que el Ayuntamiento tendrá que afrontar en 2020 y 2022, son "los de mayor cuantía a los que el municipio hará frente en sus presupuestos venideros".

También por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Granada, donde cogobiernan PP y Cs, ha aprobado una declaración institucional en apoyo a la adopción de medidas dirigidas a concienciar a la sociedad sobre los efectos de la "soledad no deseada" que afecta a las personas con discapacidad, por lo que se compromete a favorecer "que se haga realidad la inclusión".

La iniciativa se enmarca dentro de los iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Granada con motivo de la conmemoración el pasado 3 de diciembre del Día Internacional y Europeo de las Personas Con Discapacidad.

Bajo el epígrafe 'SOS Soledad, yo también cuento', el texto, en su exposición de motivos, alerta de que las "mujeres y hombres con discapacidad" se enfrentan "a mayores dosis de soledad forzosa", considerada una lacra de la sociedad actual, en la medida en que, "en su día a día, se enfrentan a mayores dosis de aislamiento social y de separación de la vida en comunidad".

La otra declaración institucional en la que los grupos municipales se han puesto de acuerdo ha venido de la mano de los cortes de suministro eléctrico en los distritos Norte y Albaicín.

El Pleno, por lo demás, ha aprobado, con los 14 votos a favor de PP, Cs y Vox, las modificaciones técnicas y adaptaciones normativas de cara a la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2020. Podemos-IU ha afeado al equipo de gobierno local que no haya tenido en cuenta los parámetros ofrecidos por la confluencia en un primer debate, y ha señalado que, de no hacerlo, no acordará nada más. El PSOE ha advertido de los riesgos del "cheque en blanco" que entiende se dio desde la oposición para la aprobación inicial de este expediente.

También en el apartado económico, ha salido adelante la modificación de la ordenanza por la que se empieza a cobrar para visitar la 'qubba' del Cuarto Real de Santo Domingo y a la Casa de Zafra.

Por la vía de urgencia, los grupos del equipo de gobierno han llevado al Pleno una moción que ha salido adelante, sin los apoyos de PSOE y Podemos-IU, para poner de relieve la "intervención económica" que entienden que se ha producido desde el Gobierno en funciones a la Junta de Andalucía.

Asimismo, el PSOE no ha conseguido sacar adelante la moción para limitar la presencia de casas de juegos en los barrios, por los votos en contra de PP, Cs y Vox, mientras que Podemos-IU ha visto aprobada su moción para elaborar el proyecto de obra para incluir en los Presupuestos municipales de 2020 la primera fase de la "circunvalación peatonal" desde Cenes de la Vega hasta Camino de Ronda, en la capital.

PROTESTAS POR PROYECTO EUROPEO

Tanto PSOE como Podemos-IU han participado con los sindicatos en una concentración, en la Plaza del Carmen, mientras se celebraba el Pleno, contra la negativa del gobierno municipal a ejecutar el programa 'Enclave de empleo'.

A este respecto, el portavoz de la confluencia de izquierdas, Antonio Cambril, ha indicado que al alcalde, Luis Salvador, "le han torcido el pulso Manuel Olivares, concejal de Desempleo, y el alcalde en la sombra, Sebastián Pérez".