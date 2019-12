El alcalde de Santiago afirma que la moratoria de nuevos pisos turísticos "no es definitiva" y que busca una "reflexión"

"Una moratoria no es una paralización definitiva, nos damos 12 meses porque necesitamos hacer estudios, tramitar una modificación del plan general, que no es un documento que se tramite de un momento a otro", ha expresado al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este viernes.

En su intervención, el alcalde ha incidido en que el Consistorio busca "tener los estudios" para poder tomar una decisión sobre los pisos turísticos y ha puesto el acento en el hecho de que la moratoria aprobada en el pleno municipal del jueves tuviese "16 votos a favor y siete abstenciones". "Lo valoro positivamente, es un nivel de consenso importante", ha indicado.

Bugallo también ha explicado que el gobierno municipal optó por formular una moratoria por "cuestiones de garantía legal" toda vez que en ciudades como Madrid o Barcelona, en las que se optó por ordenanzas, estas "fueron recurridas".

"Acudimos al ámbito urbanístico porque es en el que más clara está la competencia municipal. La competencia turística es exclusiva de la comunidad autónoma y el ayuntamiento solo puede velar por el cumplimiento de la normativa urbanística", ha señalado.

UNAS "80 SOLICITUDES"

Y es que, en su intervención, el regidor ha informado de que, en la actualidad, el servicio de urbanismo tiene "más de 80 solicitudes" para la puesta en marcha de nuevos pisos turísticos en un contexto en el que en Santiago hay "5.600 plazas hoteleras" y se habla de "hasta 6.000 en pisos y apartamentos turísticos".

"Supone la misma oferta que la totalidad de plazas hoteleras. Esto nos parece desproporcionado y tiene una influencia sobre el precio de la vivienda en Santiago brutal, necesitamos acotar este problema y gestionarlo adecuadamente", ha señalado.

"No me asusta que en Santiago pueda haber 600 pisos turísticos, lo que no podemos consentir es un crecimiento desproporcionado", ha incidido el alcalde de la capital gallega en una comparecencia en la que ha cifrado en 641 los autorizados en la ciudad y que se elevan hasta unos "1.500" en épocas como la estival.

Por último, tras recordar que las competencias de turismo le corresponden a la Xunta, Bugallo ha asegurado observar en el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, una "actitud receptiva" sobre esta problemática".

"Tenemos previsto crear un equipo de trabajo con la conselleria y no solo le pedimos a la Xunta implicación, sino que también estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que nos correspondan en lo que es nuestra competencia", ha indicado.