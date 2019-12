'Peter Pan y Wendy': Un cuento radiofónico para alejar a los niños de los móviles y las tablet... por un rato

"Estaría bien que no perdiéramos esa fragilidad, esas ganas de jugar y de soñar. Hay que procurar no amargarse. Hay que sacar la creatividad, pintar, bailar, cantar… creo que eso te vuelve a conectar con el niño que fuiste. A mí eso me hace feliz", dice la actriz Nadia de Santiago con su voz dulce y suave, una voz que suena a sueños infantiles y que era ideal para ser prestada a un personaje como el de Wendy.

Y es que la actriz se ha metido en la piel de la niña que tuvo que ejercer de madre de los niños perdidos en Peter Pan y Wendy, una adaptación radiofónica que la periodista Ángeles Caso ha hecho versionando el clásico que James M. Barrie estrenó en 1904. La cadena SER emite por séptimo año consecutivo un cuento de Navidad narrado e interpretado con la voz el sonido, el próximo día 25 de diciembre a las 12 h.

Junto a Nadia de Santiago están en esta ficción sonora Javier Gutiérrez, como capitán Hook; Maggie Civantos, como Peter Pan; Josep María Pou, que será el narrador; Sheila Blanco, como Campanilla; Pepe Viyuela y Elvira Mínguez, como Mr. y Mrs. Darling, los padres de Wendy; Jon Rod, como Starkey; y Juan Megías, como el Sr. Smee, entre otros.

"Maggie y yo nos hemos vuelto muy locas grabando en la pecera [la sala acristalada e insonorizada donde se suelen grabar los doblajes, audios, etc], aterrizando en el cuento, si teníamos que saltar lo hacíamos, o si se nos tenía que notar agotadas nos cansábamos para que se nos notara en la voz", explica De Santiago. "Estamos acostumbradas a utilizar más herramientas, el cuerpo, la cara… y con eso transmitimos emociones. Pero aquí sólo podemos transmitirlas con la voz y eso es más complicado. Fue un reto y nos lo hemos pasado muy bien", dice la actriz.

En Peter Pan y Wendy hay mucho más que un cuento de aventuras para niños. Ángeles Caso asegura que esta adaptación "contiene diversos niveles de significado; está toda la aventura infantil, mágica y vibrante, pero también hay oscuras cargas de profundidad: la reflexión sobre el paso del tiempo y la madurez, la constante presencia de la muerte y una irónica crítica a la sociedad victoriana y sus élites", explica la adaptadora, que ha contado con la dirección de Carmen Socías.

"Es un cuento, pero también es para adultos porque está cargado de metáforas y de simbolismo. Hay muchos arquetipos: el niño que no quiere crecer, los padres que se hacen adultos y se vuelven cascarrabias...", manifiesta Nadia de Santiago, que explica que este cuento es una buena herramienta para acercarse a la radio y para aprender a escuchar. "Los niños pequeños están en el mundo de la tecnología, de las tablet y los móviles y es muy interesante que de repente escuchen cuentos", pone de manifiesto.

Peter Pan y Wendy fue escrito hace 115 años por J. M. Barrie, un dramaturgo británico cuya infancia quedó modelada por la tragedia. "Si te paras a investigar al autor ves que su vida fue muy interesante. A él le dejó muy marcado la muerte de su hermano cuando era pequeño y él le leía cuentos a su madre para que se olvidara del dolor. Él tuvo que ser adulto muy rápido y a través de Peter Pan reflejó a ese niño que no quería crecer".

Antes que Peter Pan y Wendy y desde 2013, La SER ha adaptado otros relatos navideños como Cuento de Navidad (en dos ocasiones), Our town, Qué bello es vivir, La gran familia y Mujercitas.