Les Corts fixen el seu calendari parlamentari, que començarà al gener amb comissions i al febrer amb els plens

Segons ha informat la cambra autonòmica en un comunicat, gener s'habilitarà per a la celebració de comissions parlamentàries i també per a la constitució de noves com, per exemple, la d'estudi sobre els usos del temps per a impulsar polítiques basades en la racionalització dels horaris des de la perspectiva de gènere per a millorar la salut i el benestar de les persones; l'especial d'estudi per a la prevenció dels riscos d'inundació en el Baix Segura i la de Peticions.

El calendari continuarà al febrer amb els plens ordinaris, tal com marca l'Estatut d'Autonomia i el Reglament de Les Corts. La primera sessió serà els dies 5 i 6 de febrer i la segona el 19 i 20. Març tindrà plens ordinaris els dies 4 i 5 i l'11 i 12, mentre que a l'abril, Les Corts es reuniran en ple l'1 i 2 i 29 i 30. En el mes de maig, les sessions plenàries seran 6 i 7; 20 i 21 i 27 i 28.

Al juny, els plens seran els dies 10 i 11 i 17 i 18 i en el mes de juliol l'1 i 2. La proposta aprovada per la Junta de Síndics inclou que en la resta de dies en el qual no s'han fixat plens es podran ordenar reunions de les comissions.

També, per a "donar continuïtat al treball iniciat pels Corts", no s'entendran decaigudes les iniciatives no legislatives pendents de tramitar en ple o en comissió com, per exemple, preguntes, interpel·lacions, sol·licituds de compareixences, proposicions no de llei, entre d'altres, encara que les preguntes orals en comissió es transformaran en escrites i seran contestades pel Consell abans del 3 de febrer.

Divendres que ve està convocada la reunió de la Mesa de Les Corts i també, abans que finalitze l'any, està prevista la recepció al Síndic de Comptes, perquè entregue en el parlament valencià la seua memòria anual.