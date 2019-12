Les Corts fijan su calendario parlamentario, que empezará en enero con comisiones y en febrero con los plenos

Según ha informado la cámara autonómica en un comunicado, enero se habilitará para la celebración de comisiones parlamentarias y también para la constitución de nuevas como, por ejemplo, la de estudio sobre los usos del tiempo para impulsar políticas basadas en la racionalización de los horarios desde la perspectiva de género para mejorar la salud y el bienestar de las personas; la especial de estudio para la prevención de los riesgos de inundación en la Vega Baja y la de Peticiones.

El calendario continuará en febrero con los plenos ordinarios, tal como marca el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de Les Corts. La primera sesión será los días 5 y 6 de febrero y la segunda el 19 y 20. Marzo tendrá plenos ordinarios los días 4 y 5 y el 11 y 12, mientras que en abril, Les Corts se reunirán en pleno el 1 y 2 y 29 y 30. En el mes de mayo, las sesiones plenarias serán 6 y 7; 20 y 21 y 27 y 28.

En junio, los plenos serán los días 10 y 11 y 17 y 18 y en el mes de julio el 1 y 2. La propuesta aprobada por la Junta de Síndics incluye que en el resto de días en el que no se han fijado plenos se podrán ordenar reuniones de las comisiones.

También, para "dar continuidad al trabajo iniciado por Les Corts", no se entenderán decaídas las iniciativas no legislativas pendientes de tramitar en pleno o en comisión como, por ejemplo, preguntas, interpelaciones, solicitudes de comparecencias, proposiciones no de ley, entre otras, aunque las preguntas orales en comisión se transformarán en escritas y serán contestadas por el Consell antes del 3 de febrero.

El próximo viernes está convocada la reunión de la Mesa de les Corts y también, antes de que finalice el año, está prevista la recepción al Síndic de Comptes, para que entregue en el parlamento valenciano su memoria anual.