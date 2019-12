L'INE rebaixa en dos dècimes el creixement del PIB de 2018 de la Comunitat Valenciana i el situa en l'1,9%

L'INE precisa que aquesta revisió estadística duta a terme en 2019 obeïx a la necessitat d'actualitzar periòdicament les fonts i mètodes d'estimació emprats per a la seua compilació, almenys cada cinc anys, segons les recomanacions realitzades per la UE. En el cas de la Comptabilitat Regional d'Espanya, les sèries s'han revisat des de l'any 2000 i, per la Comptabilitat Nacional, des de 1995.

Com a conseqüència d'aquests canvis, l'INE ja va anunciar la rebaixa del creixement del PIB nacional el passat any, fins al 2,4%, dos dècimes menys que l'estimació anterior, i aquest divendres ha publicat les noves previsions en el cas del creixement del PIB de les comunitats, amb una rebaixa de l'activitat en 14 d'elles, revisió a la baixa de la qual només s'han salvat Aragó, que va créixer un 3%, mig punt més que l'estimat abans, i Balears, amb un alça del 2,4%, dos dècimes més. Canàries ha mantingut en el 2,4% el creixement amb les dos sèries.

En canvi, Madrid i Cantàbria són les comunitats que més han vist retallat el seu creixement, amb una rebaixa de sis desenes, fins a un augment del PIB del 3,1% i del 2,8%, respectivament, però en canvi segueixen sent les comunitats que més van créixer el passat any.

També amb mig punt menys de creixement figuren Castella i Lleó (+2%), Galícia (+2,2%) i Múrcia (+1%). Astúries i Navarra, per la seua banda, han vist retallat el seu creixement quatre desenes, amb un alça de l'1,9% i del 2,6%, respectivament; mentre que Castella-la Manxa, amb un creixement del 2,5%, ha crescut tres dècimes menys de l'estimat inicialment.

Amb una retallada de dos dècimes, figuren Andalusia (2,2%), Comunitat Valenciana (1,9%) i País Basc (2%); al mateix temps que l'últim grup format per Catalunya (+2,2%), Extremadura (+1,9%) i La Rioja (+1,5%) només han crescut una dècima menys que amb el càlcul anterior.

Amb la nova base, les regions que menys van créixer en 2018 van ser Múrcia (+1%), La Rioja (+1,5%) i les ciutats autònomes de Ceuta (+1,3%) i Melilla (+1,6%). Dels 19 territoris regionals d'Espanya, 10 d'ells van registrar un creixement del PIB superior al de la UE-28, que va ser del 2%.

Quant al PIB regional per habitant, Madrid va registrar el PIB per càpita més elevat de 2018, amb 35.041 euros; seguit per País Basc (33.223 euros) i Navarra (31.389 euros), les tres per damunt de la mitjana nacional (25.727 euros). Per la seua banda, les regions amb menys riquesa per habitant van ser Melilla (18.533 euros), Extremadura (18.769 euros) i Andalusia (19.107 euros).