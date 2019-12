Temporal.- PSOE traslada su "apoyo y solidaridad" a Nerva y pide a la Junta que "dé respuestas a las demandas"

Así ha quedado de manifiesto en la reunión que han mantenido el secretario general y de Organización del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo y Pepe Fernández, con miembros del Grupo Parlamentario Socialista donde han abordado distintas cuestiones como "las ayudas a las zonas afectadas por el temporal, el desastre en sanidad y educación y el diseño de acciones para el próximo año".

Al hilo de ello, Caraballo ha pedido en un comunicado a la Junta que "dé respuestas a todas las demandas de los ciudadanos y, en este momento, a los afectados de Nerva, ya que este asunto es de su competencia".

Además, ha insistido en que el jueves, "no siendo competencia de la Diputación de Huelva, esta anunció aportar 30.000 euros de ayudas para paliar los daños causados por este temporal que ha azotado al municipio", mientras tanto "esperamos que la Junta de Andalucía se pronuncie con ayudas urgentes y concretas".

Por otro lado, Ignacio Caraballo ha advertido de que "el cierre de los centros sanitarios por las tardes pone en peligro la salud de los onubenses y además este hecho va a provocar colapsos en las urgencias de los hospitales". Asimismo, ha apuntado que, "sin duda, éste es un paso más que da el Gobierno de PP y Cs para desmantelar y destrozar la sanidad pública en favor de la privada".

Para Caraballo, "es un despropósito que la derecha quiera acabar ahora con uno de los pilares del bienestar que tanto esfuerzo y trabajo nos costó construir". "El gobierno de la Junta de Andalucía se ha empeñado en echar por tierra todo lo que hicimos los socialistas a pesar de que dañan gravemente a la ciudadanía", ha lamentado.

En esta línea, ha indicado que "con la salud no se juega y la gente necesita respuestas, por eso en Huelva hay hoy más seguros privados que hace un año, porque hay hospitales, como el Juan Ramón Jiménez, que han dejado de hacer resonancias porque las están haciendo en clínicas privadas".

Del mismo modo, ha lamentado que esta semana el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, haya anunciado "un nuevo recorte", que Caraballo considera "otro gran mazazo al sistema sanitario con la reducción de 1.500 profesionales en la plantilla del SAS que se une a los 700 profesionales sanitarios que cada mes se pierden en Andalucía, lo que está provocando colapso en los hospitales, un enorme aumento de las listas de espera y cierres de los centros de salud".

En cuanto a temas educativos, el PSOE ha recordado que la secretaria de Educación, Cultura y Deportes de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Tania González, abordó esta semana "el ataque sin paliativos del Gobierno de la Junta de Andalucía a la educación pública, mientras favorece a la privada".

"Se refirió a la eliminación de hasta 413 unidades de colegios públicos en Andalucía, 21 de ellas en Huelva, a la amenaza del cierre de colegios, como es el caso del CEIP 'Tres Carabelas', situado en el barrio de la Orden en Huelva capital, un colegio que destacó por un proyecto educativo de innovación de gran calidad con el anterior gobierno socialista, pero son cuestiones que la derecha no valora ni tiene en cuenta, no le importan lo más mínimo, porque no creen en la educación pública y gratuita para todos", ha concluido Caraballo.