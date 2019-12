Grezzi nega "contradicció" entre comunicar al Tribunal de Comptes el frau i al·legar a la denúncia de Cs

Així mateix, ha sostingut que la companyia de transports aprova aquest divendres comunicar el frau al Tribunal de Comptes perquè no tenen "res que amagar" i ho faran "sense cap problema".

Així s'ha pronunciat Grezzi aquest divendres Grezzi en ser preguntat per aquesta qüestió en una roda de premsa convocada per a donar compte del plec de Licitació del projecte de la Plaça de la Reina aprovat en la Junta de Govern Local.

L'edil ha assenyalat que el gerent de l'EMT, Josep Enric Garcia, va demanar l'arxiu de la denúncia del grup municipal liderat per Cs perquè consideren que es tracta d'una denúncia "plena de mentides i tergiversacions" i ha sostingut que des de l'empresa pública "sempre" han dit que volen "acudir al Tribunal de Comptes". "Volem que s'arxive perquè no té cap base", ha insistit.

Entre altres coses, ha posat com a exemple que la denúncia de Cs es refereix a un esborrat de correus electrònics que, segons Grezzi, ha sigut ja desmentit per un informe de Telefónica i, per açò, ha assegurat que des de l'EMT estan "esperant amb ganes el seu desenvolupament (de la petició d'arxiu)" i rebre una contestació del Tribunal de Comptes.

"EL CONSELL ES DENUNCIARIA A SI MATEIX"

Grezzi ha sigut preguntat pel fet que l'EMT vaja a aprovar aquest divendres previsiblement portar el frau al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya atenent a l'acord en aquest sentit adoptat aquest dijous en el ple de l'Ajuntament amb els vots a favor de l'equip de govern que conformen Compromís i PSPV i l'abstenció dels grups de l'oposició -PP, Cs i Vox-. Referent a açò, ha explicat que el que van a presentar "no és una denúncia", sinó "una comunicació".

"El Consell d'Administració s'estaria denunciant a si mateix, quan tenim un informe que diu que no té cap responsabilitat", ha agregat.

Quant a per què l'EMT no ha presentat la denúncia abans, el president de l'empresa pública ha apuntat que "normalment, amb una investigació penal en marxa, se sol esperar a que acabe" per a donar trasllat al Tribunal de Comptes. No obstant açò, ha comentat que "hi ha hagut una petició" perquè es donara trasllat ja i ha asseverat: "Com no tenim res que amagar, ho farem sense cap problema".