Consell assumeix 37 milions de deute d'Aerocas i Oltra lamenta: "L'ocurrència de l'aeroport per a vianants, 200 milions"

La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha explicat que aquesta mesura no suposa un increment de deute financer ni un major dèficit i ha lamentat que "no té més impacte que el de construir un aeroport de l'avieta, per als vianants, allí". "L'ocurrència de l'aeroport per als vianants van ser 200 milions", ha criticat.

Així s'ha pronunciat la portaveu del Govern valencià aquest divendres després de la roda de premsa posterior al ple del Consell i en ser preguntada per aquest acord.

Com a conseqüència de l'assumpció d'aquest import, es genera un deute de la Generalitat amb SPTCV i d'Aerocas amb la Generalitat per aquest import. D'aquesta forma, la SPTCV cancel·laria l'import degut a la Generalitat per 36.671.034,72 euros, alliberant-se de la seua obligació d'atendre aquest import al seu soci únic, a més de la seua desvinculació definitiva en l'accionariat d'Aerocas i del deute que aquest mantenia amb la SPTCV per valor de 48.265.126,08 euros.

Així, la Generalitat es consolida com a màxim i, quasi únic accionista, d'Aerocas, puix que assumeix l'increment del capital social de la mercantil en aquests 48.265.126,08 euros, enfortint la situació patrimonial de les dos societats públiques, sense que aquests ajustos suposen per a la Generalitat una eixida de tresoreria en el pressupost de l'exercici.

Tenint en compte la situació econòmic-patrimonial de la SPTCV i d'Aerocas, que requereix del suport de la Generalitat per a garantir la seua continuïtat, s'ha considerat convenient acordar aquestes mesures d'assumpció, compensació i capitalització dels citats deutes que, sense ser oneroses per a la Generalitat, reordenen la situació patrimonial de les societats i reforcen la seua solvència.

SITUACIÓ ANTERIOR

La SPTCV mantenia amb la Generalitat un deute per import de 36.671.034,72 euros derivada, d'una banda, de pagaments atesos amb càrrec a mecanismes de finançament engegats per l'Estat i, per un altre, de la cessió global d'actius i passius de Ciutat de la Llum, SA, a la citada societat, segons escriptura de cessió de 26 d'abril de 2018.

D'aquest import, 4.089.955,38 euros tenen el seu venciment el 31 de desembre de 2019 i 32.581.079,34 euros es troben vençuts.

Aeroport de Castelló, S.L., (Aerocas), per la seua banda, tenia amb un dels seus socis, SPTCV, un deute per import de 48.265.126,08 euros, derivada d'un préstec participatiu formalitzat l'any 2011 i novado posteriorment, que actualment es troba vençut i impagat. Aquest deute es trobava provisionada íntegrament per SPTCV.

Després de l'assumpció, el saldo del deute que Aerocas mantenia amb SPTCV, se situa en 11.594.091,36 euros.

TRÀMITS NECESSARIS

Per a dur a terme aquesta assumpció de deute, ha sigut necessari anticipar el venciment i exigir el deute que SPTCV manté amb la Generalitat per import de 4.089.955,38 euros, amb venciment el 31 de desembre de 2019, que, juntament amb els 32.581.079,34 euros que es troben vençuts, determinen un total d'obligacions vençudes, líquides i exigibles de 36.671.034,72 euros a la data del present acord.

Així mateix, s'ha autoritzat l'aportació per la Generalitat al capital d'Aerocas d'un import de 36.671.034,72 euros, a subscriure i desembossar mitjançant la compensació del deute d'aquesta entitat amb la Generalitat, derivada de l'assumpció.

Finalment, s'ha facultat al titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a adoptar en la Junta General d'Aerocas l'acord d'ampliació de capital de la Generalitat, per import de 36.671.034,72 euros, ajustat en funció del valor nominal de les participacions.

També s'ha acordat incorporar a la Generalitat, a títol gratuït, la titularitat de les participacions mantingudes per SPTCV en el capital d'Aerocas, tant les existents prèviament a aquest acord, com les quals resulten després de l'ampliació de capital SPTCV, per import d'11.594.091,36 euros, ajustat en funció del valor nominal de les participacions, segons acord del Consell d'Administració de la Societat de Projectes Temàtics.

"SANEJANT I DONANT UTILITAT" A L'AEROPORT

Preguntada per aquesta qüestió, la portaveu del Consell ha sostingut que es tracta d'operacions comptables per a garantir que les societats no entren en dissolució" i ha defès que "no té més impacte que el de construir un aeroport de l'avieta -en referència a l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra-, per als vianants, allí". "L'ocurrència de l'aeroport per als vianants van ser 200 milions", ha censurat.

En contraposició, Oltra ha assenyalat que aquest Consell està "sanejant i donant una utilitat a eixa infraestructura" i tractant que "els diners que es va invertir revertisca en servicis a la ciutadania".